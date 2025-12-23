Tiktok, platforma de socializare chineză, anunță utilizatorii europeni că poate transmite entităților din China comunistă anumite date cu caracter personal.

Datele utilizatorilor europeni ai TikTok ajung în China

își anunță utilizatorii că poate transmite către entități din China comunistă . Un mesaj de înștiințare, le apare utilizatorilor la accesarea TikTok. Reprezentanții rețelei au contestat solicitarea Comisiei irlandeze pentru protecția datelor (DPC) de a opri astfel de transferuri de date personale.

Decizia a fost contestată la Înalta Curte a Irlandei, iar instanța a dispus o soluție temporară în favoarea TikTok. Judecătorii au suspendat aplicarea deciziei până la soluționarea definitivă a contestației. Astfel, platforma chineză va putea continua transferurile de date ale utilizatorilor europeni, către China.

Decizia a stârnit îngrijorare în rândul autorităților europene deoarece platforma nu a publicat o listă clară și completă a entităților care au acces la date. Entitățile care pot avea acces la datele utilizatorilor sunt companii din grupul ByteDance, compania-mamă cu sediul în China, dar și statul comunist.

Legislația chineză poate obligă companiile să furnizeze dictaturii comuniste orice informații solicită. Iar acest lucru ridică un risc suplimentar pentru securitatea datelor.

Platforma chineză este investigată de autoritățile UE

Tik Tok este supusă unei investigații din partea Uniunii Europene, cu privire la implicarea în alegerile din România. Platforma de socializare a favorizat promovarea candidatului pro-rus Călin Georgescu. Pe de altă parte, autoritățile române nu pot demara propria investigație deoarece legislația UE arată că doar poate deschide astfel de proceduri.

Investigația a fost demarată în 17 decembrie 2024 și vizează o „presupusă încălcare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în legătură cu obligația de a evalua și a atenua în mod corespunzător riscurile sistemice legate de integritatea alegerilor, în special în contextul recentelor alegeri prezidențiale din România din 24 noiembrie, potrivit unui comunicat al executivului european”.

În condițiile în care investigația nu s-a încheiat, platforma chineză a continuat să fie o tribună pentru dezinformările și propaganda rusă și în timpul alegerilor din Republica Moldova.

TikTok își avertizează utilizatorii

TikTok își anunță utilizatorii că transferul de date către China a fost permis temporar, de autoritățile judiciare din Irlanda. Decizia instanței vine în contextul interdicției pronunțate de DPC – autoritatea de protecție a datelor – din 30 aprilie 2025. TikTok a transferat date către China în perioada 2020–2023 fără a demonstra și fără a garanta un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut de legislația Uniunii Europene.

Autoritatea irlandeză a impus companiei un termen de șase luni pentru a alinia aceste transferuri la cerințele regulamentelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Platforma a transmis că este „în dezacord total” cu concluziile DPC și a contestat integral decizia. În acest context, la 14 noiembrie 2025, Înalta Curte a Irlandei a dispus suspendarea deciziei autorității de supraveghere până la soluționarea definitivă a contestației. Astfel, entitatea chineză poate continua temporar transferurile de date ale utilizatorilor din SEE către China.

Compania spune că accesul la distanță al unor entități situate în China la anumite date ale utilizatorilor europeni este necesar pentru funcționarea platformei. De asemenea, platforma invocă implementarea Project Clover, o inițiativă de securitate a datelor, menită să ofere garanții suplimentare pentru protecția informațiilor utilizatorilor europeni.

Unde sunt stocate datele utilizatorilor europeni

Potrivit TikTok, datele utilizatorilor europeni sunt stocate într-o enclavă de date găzduită în centre de date din Norvegia, Irlanda și Statele Unite. Accesul angajaților din China la informații sensibile, precum numere de telefon sau adrese IP este restrciționat, conform platformei.

Dacă firma chineză încalcă regulile digitale ale UE, autoritatea de reglementare din Irlanda poate aplica amenzi de până la 6% din vânzările globale anuale ale companiei ByteDance.

„Actualizare privind decizia autorităților irlandeze bazată pe RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor) referitoare la „transferurile de date ale utilizatorilor SEE către China. După cum este explicat și în politica noastră de confidențialitate, TikTok oferă anumitor entități din grupul nostru situate în China acces la distanță la unele date cu caracter personal ale utilizatorilor noștri din SEE. Aceste transferuri de date prin intermediul accesului la distanță fac obiectul unor controale și sunt necesare pentru a furniza funcții importante”, susține platforma.