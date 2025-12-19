B1 Inregistrari!
Fraudele din online, tot mai greu de depistat: Iată ce pași trebuie să urmezi, conform recomandărilor oficiale

Fraudele din online, tot mai greu de depistat: Iată ce pași trebuie să urmezi, conform recomandărilor oficiale

Ana Maria
19 dec. 2025, 16:37
Fraudele din online, tot mai greu de depistat: Iată ce pași trebuie să urmezi, conform recomandărilor oficiale
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum au evoluat metodele de fraudă în mediul online
  2. Ce recomandă autoritățile pentru a preveni fraudele financiare online cu criptoactive
  3. Cum pot identifica consumatorii semnalele de alarmă ale unei fraude
  4. Metodele de fraudă, tot mai greu de detectat. Ce măsuri concrete recomandă autoritățile europene
  5. Ce trebuie să faci dacă ai căzut victimă unei fraude

Metodele de fraudă, tot mai greu de detectat. Autoritățile Europene de Supraveghere Financiară (EBA, EIOPA și ESMA) au publicat recent două fișe informative care au ca scop protejarea consumatorilor împotriva fraudelor și înșelătoriilor financiare online legate de criptoactive și servicii de plată.

Potrivit BNR, aceste documente lansate pe 15 decembrie 2025 subliniază rolul tot mai important al inteligenței artificiale în astfel de practici frauduloase. Deocamdată disponibile în limba engleză, fișele urmează să fie traduse în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Cum au evoluat metodele de fraudă în mediul online

Deși fraudele online nu sunt un fenomen nou, tehnologiile moderne precum inteligența artificială și blockchain le fac mai greu de detectat și mai convingătoare. Escrocii pot folosi mesaje și site-uri false, profile fictive sau chiar imagini și voci generate de AI pentru a imita persoane cunoscute, cauzând victimei pierderi financiare, furt de identitate, probleme legale și stres emoțional.

Ce recomandă autoritățile pentru a preveni fraudele financiare online cu criptoactive

AES recomandă, potrivit Știripesurse, o abordare în patru pași pentru a rămâne în siguranță:

  • Menținerea unei stări constante de alertă față de posibile înșelătorii.

  • Identificarea semnelor de fraudă și a comportamentelor suspecte.

  • Adoptarea unor măsuri de protecție pentru datele și activele personale.

  • Știind ce să faci dacă ai fost victima unei fraude.

Cum pot identifica consumatorii semnalele de alarmă ale unei fraude

Fișele informative explică cele mai frecvente tipuri de fraude, de la phishing și scheme Ponzi, la furtul de identitate sau așa-numitele „investiții romantice”. Printre semnele care trebuie să ridice suspiciuni se numără:

  • Promisiuni exagerate de câștiguri rapide și sigure.

  • Presiunea de a lua decizii rapide, pe loc, cu oferte limitate.

  • Solicitări de plată prin metode fără trasabilitate, cum ar fi criptoactivele sau cardurile preplătite.

  • Linkuri suspecte, coduri QR, aplicații sau fișiere atașate din surse necunoscute.

  • Mesaje vocale sau video cu expresii faciale sau sunet nenaturale.

Metodele de fraudă, tot mai greu de detectat. Ce măsuri concrete recomandă autoritățile europene

Printre recomandări se numără evitarea divulgării datelor personale și bancare, verificarea atentă a sursei mesajelor și linkurilor, și protejarea cheilor private ale portofelelor digitale. Este esențial să nu acționezi sub presiune și să fii atent la expunerea informațiilor în mediul online.

Ce trebuie să faci dacă ai căzut victimă unei fraude

În cazul în care suspectezi că ai fost înșelat, oprește imediat orice transfer către conturi suspecte, schimbă parolele și contactează furnizorul serviciilor cripto sau instituția financiară. Raportează incidentul autorităților competente și evită ofertele „minune” de recuperare a banilor, care sunt adesea capcane pentru noi fraude.

