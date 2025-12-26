Căutări neobișnuite și anul acesta, pe eMAG. Platforma de comerț a făcut și pentru 2025 un top al celor mai bizare și haioase căutări. De asemenea, un comunicat al companiei arată ce categorii de produse s-au vândut cel mai bine și cum s-au schimbat obiceiurile de plată ale românilor. Un client din Suceava a plasat, anul acesta, nu mai puțin de 2.409 comenzi!
Căutările ciudate pe eMAG
Când știi exact ce vrei
- vreau sa aud numai bine
- vreau sa caut ceva
- vreau burghez sa fie 10 unul singur
- vreau chestii
- vreau sa dorm singur
- vreau scuter benzina care trebuie carnet
Cupidon, client fidel eMAG
- te iubesc noapte si zi
- poze cu iubitul meu
- tricou personalizat cu ochii iubitei
- cadeau ziua iubita
- cat te-am iubit
- te iubesc muuuuuult mama
- nu supara iubite
Dilemă și mister
- ma duc la galați și ce fac
- cum sa fac
- de ce…? alte intrebari
- de ce balet
- ce vreau
- de ce balene
- de ce constanza
Părinți în alertă
- ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent
- camera copilului e o jungla
- desenele copilului meu
- crizele copilului
- ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic
- pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul
- cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine
Animale cu stil
- pijamale cu caini femei
- caine rochie
- pantofi ros caini
- craciun haine caine pisica iepure
- perna pt caine impaturat
- costum om caine
- haine pește
Și Grinch e client eMAG
- puzzle urat pentru craciun
- costum mos craciun horror
- masca cu mos craciun horror
- costum craciun mwaowm, pisici si catei
- stai treaz de craciun
Dezvoltare personală multidirecțională
- cum sa devii pirat
- cum sa devii pisica
- cum sa fii vagabond
- cum sa pescuiesti
- cum sa furi o inima
- cum sa fii sef
- cum sa inveti fara sa tocesti fizica
Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica
- smart wach cu bunica
- Bunica bibelou
- bunica proteica
- tocator bunica
- aparat faguri vechi bunica acasa
Și meseriașii își caută scule pe eMAG
- solitie cltire masina de spalat vase
- masina dezasamplara
- masina debascutit cutite
- cilíndru gheare platou masina dejantat
- geanta masina de mercedes batut cap 17
Pentru asta avem eMAG SNAP
- set format doua papusi manechin intr-o masina decapotabila roz, bicicleta 2 caini
- tava mama soacra
- lelecosotul porci
- rochii elegante craciun mama fiica tata
- costum om peșteră
- ganduri fiica mea
- inima sotul meu
- nevasta rea cainele