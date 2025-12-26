Căutări neobișnuite și anul acesta, pe eMAG. Platforma de comerț a făcut și pentru 2025 un top al celor mai bizare și haioase căutări. De asemenea, un comunicat al companiei arată ce s-au vândut cel mai bine și cum s-au schimbat obiceiurile de plată ale românilor. Un client din Suceava a plasat, anul acesta, nu mai puțin de 2.409 comenzi!

Căutările ciudate pe eMAG

Când știi exact ce vrei

vreau sa aud numai bine

vreau sa caut ceva

vreau burghez sa fie 10 unul singur

vreau chestii

vreau sa dorm singur

vreau scuter benzina care trebuie carnet

Cupidon, client fidel eMAG

te iubesc noapte si zi

poze cu iubitul meu

tricou personalizat cu ochii iubitei

cadeau ziua iubita

cat te-am iubit

te iubesc muuuuuult mama

nu supara iubite

Dilemă și mister

ma duc la galați și ce fac

cum sa fac

de ce…? alte intrebari

de ce balet

ce vreau

de ce balene

de ce constanza

Părinți în alertă

ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent

camera copilului e o jungla

desenele copilului meu

crizele copilului

ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul

cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine

ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

Animale cu stil

pijamale cu caini femei

caine rochie

pantofi ros caini

craciun haine caine pisica iepure

perna pt caine impaturat

costum om caine

haine pește

perna pt caine impaturat

Și Grinch e client eMAG

puzzle urat pentru craciun

costum mos craciun horror

masca cu mos craciun horror

costum craciun mwaowm, pisici si catei

stai treaz de craciun

Dezvoltare personală multidirecțională

cum sa devii pirat

cum sa devii pisica

cum sa fii vagabond

cum sa pescuiesti

cum sa furi o inima

cum sa fii sef

cum sa inveti fara sa tocesti fizica

Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica

smart wach cu bunica

Bunica bibelou

bunica proteica

tocator bunica

aparat faguri vechi bunica acasa

Și meseriașii își caută scule pe eMAG

solitie cltire masina de spalat vase

masina dezasamplara

masina debascutit cutite

cilíndru gheare platou masina dejantat

geanta masina de mercedes batut cap 17

