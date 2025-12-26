B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » „Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025

„Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 20:59
„Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025
Sursa foto: Freepik

Căutări neobișnuite și anul acesta, pe eMAG. Platforma de comerț a făcut și pentru 2025 un top al celor mai bizare și haioase căutări. De asemenea, un comunicat al companiei arată ce categorii de produse s-au vândut cel mai bine și cum s-au schimbat obiceiurile de plată ale românilor. Un client din Suceava a plasat, anul acesta, nu mai puțin de 2.409 comenzi!

Căutările ciudate pe eMAG

Când știi exact ce vrei

  • vreau sa aud numai bine
  • vreau sa caut ceva
  • vreau burghez sa fie 10 unul singur
  • vreau chestii
  • vreau sa dorm singur
  • vreau scuter benzina care trebuie carnet

Cupidon, client fidel eMAG

  • te iubesc noapte si zi
  • poze cu iubitul meu
  • tricou personalizat cu ochii iubitei
  • cadeau ziua iubita
  • cat te-am iubit
  • te iubesc muuuuuult mama
  • nu supara iubite

Dilemă și mister

  • ma duc la galați și ce fac
  • cum sa fac
  • de ce…? alte intrebari
  • de ce balet
  • ce vreau
  • de ce balene
  • de ce constanza

Părinți în alertă

  • ajutor, nu-mi inteleg copilul adolescent
  • camera copilului e o  jungla
  • desenele copilului meu
  • crizele copilului
  • ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic
  • pot controla yutob telecizor sa mai se uite copilul
  • cand o mama esre bine nuci copilul ju fi bine
  • ceva sa pui copilul cand e abia nascut dar n ceva fel carut dar mai mic

Animale cu stil

  • pijamale cu caini femei
  • caine rochie
  • pantofi ros caini
  • craciun haine caine pisica iepure
  • perna pt caine impaturat
  • costum om caine
  • haine pește
  • perna pt caine impaturat

Și Grinch e client eMAG

  • puzzle urat pentru craciun
  • costum mos craciun horror
  • masca cu mos craciun horror
  • costum craciun mwaowm, pisici si catei
  • stai treaz de craciun

Dezvoltare personală multidirecțională

  • cum sa devii pirat
  • cum sa devii pisica
  • cum sa fii vagabond
  • cum sa pescuiesti
  • cum sa furi o inima
  • cum sa fii sef
  • cum sa inveti fara sa tocesti fizica

Când tinerii caută cadoul perfect pentru bunica

  • smart wach cu bunica
  • Bunica bibelou
  • bunica proteica
  • tocator bunica
  • aparat faguri vechi bunica acasa

Și meseriașii își caută scule pe eMAG

  • solitie cltire masina de spalat vase
  • masina dezasamplara
  • masina debascutit cutite
  • cilíndru gheare platou masina dejantat
  • geanta masina de mercedes batut cap 17

Pentru asta avem eMAG SNAP

  • set format doua papusi manechin intr-o masina decapotabila roz, bicicleta 2 caini
  • smart wach cu bunica
  • tava mama soacra
  • lelecosotul porci
  • bunica proteica
  • rochii elegante craciun mama fiica tata
  • costum om peșteră
  • ganduri fiica mea
  • inima sotul meu
  • nevasta rea cainele
Tags:
Citește și...
Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
IT&C
Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
Datele personale ale utilizatorilor români transferate de TikTok în China comunistă. Rețeaua este investigată pentru implicare în alegeri
IT&C
Datele personale ale utilizatorilor români transferate de TikTok în China comunistă. Rețeaua este investigată pentru implicare în alegeri
Fraudele din online, tot mai greu de depistat: Iată ce pași trebuie să urmezi, conform recomandărilor oficiale
IT&C
Fraudele din online, tot mai greu de depistat: Iată ce pași trebuie să urmezi, conform recomandărilor oficiale
TikTok vinde operațiunile din SUA. Cu cine s-a înțeles și ce prevede acordul
IT&C
TikTok vinde operațiunile din SUA. Cu cine s-a înțeles și ce prevede acordul
Cum reușesc platformele digitale să-i facă dependenți pe copii după modelul păcănelelor. Cazul Roblox
IT&C
Cum reușesc platformele digitale să-i facă dependenți pe copii după modelul păcănelelor. Cazul Roblox
De ce să oprești Wi-Fi-ul telefonului atunci când ieși din casă. Greșeala banală pe care o fac zilnic milioane de oameni
IT&C
De ce să oprești Wi-Fi-ul telefonului atunci când ieși din casă. Greșeala banală pe care o fac zilnic milioane de oameni
Utilizatorii TikTok din România, vizați de o nouă schemă de phishing. DNSC trage un semnal de alarmă
IT&C
Utilizatorii TikTok din România, vizați de o nouă schemă de phishing. DNSC trage un semnal de alarmă
Alertă de securitate! Google a confirmat. Vezi care sunt telefoanele vizate de atacuri cibernetice
Eveniment
Alertă de securitate! Google a confirmat. Vezi care sunt telefoanele vizate de atacuri cibernetice
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Externe
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Elon Musk spune că Uniunea Europeană ar trebui „eradicată”. De ce s-a supărat
IT&C
Elon Musk spune că Uniunea Europeană ar trebui „eradicată”. De ce s-a supărat
Ultima oră
23:59 - Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
23:41 - Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
23:11 - „Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
22:52 - Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
22:20 - Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
21:55 - Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
21:25 - Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
20:36 - Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
20:08 - Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
19:46 - Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”