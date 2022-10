Elon Musk a intrat în sediul Twitter cu o metaforă-n brațe: „Obișnuiți-vă cu ideea!’

în sediul Twitter din San Francisco cu o chiuvetă în brațe, transmițând un mesaj prin acest gest chiar pe contul său de Twitter.

Chiuveta a fost folosită într-un joc de cuvinte dintr-o expresie din limba engleză care se referă la un proces de analiză și acceptare a lucrurilor care se întâmplă.

Miliardarul a anunțat săptămâna trecută că intenționează să concedieze o mare parte din angajații companiei.

Elon Musk a mers miercuri la sediul Twitter din San Francisco, cu câteva zile înaintea termenului stabilit de instanță pentru a încheia afacerea de 44 de miliarde de dolari în vederea achiziționării rețelei sociale, relatează Reuters.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022 „Am intrat în Twitter – Obișnuiți-vă cu ideea!” a scris Elon Musk pe Twitter, unde a publicat un videoclip în care se vede cum intră în sediul Twitter purtând o chiuvetă în mâini.

Cu câteva ore mai devreme, el a sugerat că este șeful cel mare al companiei după ce și-a actualizat biografia profilului la „Chief Twit”. Twitter a confirmat anterior că Musk , dar nu a dat alte detalii.

În cele șase luni de când Musk și-a anunțat oferta de 54,20 de dolari per acțiune, au avut loc mai multe răsturnări de situație, Twitter ajungând ulterior să-l dea în judecată pe cel mai bogat om din lume, după ce acesta anunțase că intenționează să renunțe la ofertă din motive legate de conturile de spam de pe rețeaua socială.

La începutul acestei luni, Musk a propus să continue cu oferta sa inițială de 44 de miliarde de dolari, solicitând încetarea procesului de către Twitter.

CEO-ul Tesla i-a informat pe co-investitorii care s-au angajat să ajute la finanțarea acordului de cumpărare a Twitter că intenționează să îl încheie vineri, a informat marți Reuters.