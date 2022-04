Ericsson, eBay și alte companii și-au întrerupt activitatea din Rusia

Mai multe companii au decis să părăsească piața rusească. Astfel, giganții se alătură sancțiunilor impuse Rusiei din cauza invaziei din Ucraina.

Ericsson nu mau furnizează servicii pe teritoriul Rusiei

Anunțul a fost făcut de ministrul Transformării Digitale al Ucrainei, Mihailo Fedorov, pe canalul său Telegram.

„Blocada digitală a Federației Ruse continuă. Vorbesc despre companiile de tehnologie și sancțiunile lor împotriva Rusiei”, a remarcat ministrul Fedorov.

Ericsson își încetează activitățile în Rusia pentru o perioadă nedeterminată. La sfârșitul lunii februarie, compania a suspendat toate livrările către clienții din țara agresoare. Angajații Ericsson din Rusia vor fi puși în concediu plătit.

„Ca urmare, Ericsson rezervă 0,9 miliarde SEK în primul trimestru al anului 2022 pentru amortizarea activelor și alte . Costurile de concediere a personalului nu sunt incluse”, a spus Fedorov.

Clienții eBay au rămas fără comenzi

În plus, eBay Inc. a oprit transportul către Rusia. Compania americană, care oferă servicii în domeniile licitațiilor online și magazinelor online, a suspendat livrarea de mărfuri către cumpărătorii ruși.

Afacerile noi și existente în Rusia au fost oprite de Celonis, fondată în Germania. Compania a strâns deja 250.000 de dolari pentru organizații umanitare și, de asemenea, sprijină refugiații.

JetBrains s.r.o. a încetat operațiunile în Rusia.

„O companie internațională care evaluează instrumente de dezvoltare pentru Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript și multe altele a suspendat vânzările, c

Oprirea vânzărilor se aplică și pe piața din Belarus”, – a precizat ministrul ucrainean.

Totodată, compania finlandeză aerospațială ICEYE nu mai furnizează imagini sau informații prin satelit nici Rusiei, nici altor țări/organizații sancționate.