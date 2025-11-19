B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei

Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei

B1.ro
19 nov. 2025, 18:41
Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) - fundamentul viitorului digital al Europei
Sursa foto: vodafone
Cuprins
  1. 1. Deblocarea pieței unice digitale
  2. 2. Aceleași reguli pentru aceleași servicii
  3. 3. Cadru simplificat de reglementare pentru a stimula inovația
  4. Reformularea reglementărilor pentru a facilita dezvoltarea sustenabilă

Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) este șansa Europei de a își restabili competitivitatea, de a genera investiții în inovație, dar și de a asigura o dezvoltare incluzivă și sustenabilă.

Conectivitatea reprezintă coloana vertebrală a economiilor moderne și baza inovării, a productivității și creșterii economice.

Rețelele digitale avansate – inclusiv cele care susțin tehnologia 5G Standalone – sunt esențiale pentru servicii în timp real, bazate pe date, în fiecare sector strategic – de la producție inteligentă și telemedicină până la inteligența artificială și calcul cuantic.

Cu toate acestea, competitivitatea digitală a Europei încă lasă de dorit față de alte puteri mondiale și nu dă semne de redresare.

Provocările principale sunt reglementările fragmentate, lipsa acută de investiții și un ecosistem digital dezechilibrat între marile companii de tehnologie și operatorii de telecomunicații europeni.

Cadrul de reglementare actual pentru infrastructura de conectivitate este prea complex și deseori intruziv, încetinind implementarea unor rețele moderne și sigure.

Acest lucru nu numai că subminează creșterea economică, dar pune presiune și asupra securității naționale și stabilității democratice.

Acum este momentul pentru acțiuni decisive.

Legea Rețelelor Digitale (DNA) poate fi oportunitatea Europei de a redresa acest parcurs și de a își recâștiga poziția de lider în domeniul digital.

Cu o miză atât de mare precum viitorul tehnologic al Europei, factorii de decizie trebuie să se asigure că Legea Rețelelor Digitale va susține trei obiective esențiale:

1. Deblocarea pieței unice digitale

Piața unică este cel mai important atu strategic al Europei. O piață unică digitală cu adevărat integrată ar putea debloca 415 miliarde de euro anual și ar crea sute de mii de locuri de muncă.

Armonizarea reglementărilor între statele membre prin intermediul regimului de pașaport UE și al principiului ‘țării de origine’ ar facilita comerțul și serviciile transfrontaliere, ar accelera implementarea rețelelor de ultimă generație și ar consolida puterea de negociere a Europei la nivel global.

Pe măsură ce finalizarea pieței unice întârzie, Europa ratează câștiguri semnificative generate de productivitate și noi locuri de muncă, în detrimentul inovației, dar și al eficienței de cost și timp.

Soluție: Stabilirea unui cadru armonizat de licențiere a spectrului la nivelul Uniunii Europene pentru a reduce costurile de implementare și a susține serviciile de comunicații transfrontaliere.

Soluție: Armonizarea autorizațiilor pentru serviciile de comunicații prin satelit pentru a permite implementarea omogenă a tehnologiei satelitare la nivel european, mai ales în zonele rurale, neacoperite și în situații de urgență.

2. Aceleași reguli pentru aceleași servicii

Europa trebuie să își modernizeze cadrul de reglementare digital pentru a asigura concurența echitabilă. Dacă două servicii au același rol, acestea ar trebui să fie supuse acelorași reguli.

Însă asimetriile actuale se traduc în obligații mai stricte pentru sectorul telecomunicațiilor decât în cazul platformelor digitale. Acest lucru distorsionează concurența și slăbește reziliența infrastructurii de conectivitate.

Până când Europa nu va gestiona acest dezechilibru, riscă să piardă controlul infrastructurii sale digitale în fața rivalilor globali, afectând atât competitivitatea, cât și protecția utilizatorilor.

Soluție: Reformarea cadrului de reglementare depășit privind accesul deschis la internet (open internet) pentru a permite inovația și un mediu concurențial echitabil.

Soluție: Includerea furnizorilor de servicii digitale în domeniul de aplicabilitate a obligațiilor de interconectare și a mecanismelor de soluționare a litigiilor.

3. Cadru simplificat de reglementare pentru a stimula inovația

Infrastructura digitală a Europei este constrânsă de complexitatea reglementărilor. Regulile care se suprapun și sunt aplicate inconsistent descurajează investițiile și încetinesc inovația.

O abordare simplificată este esențială. Dacă Europa ar elimina duplicarea legislativă și ar moderniza cadrele de reglementare depășite, atunci ar putea construi un ecosistem digital competitiv și rezilient.

Însă lipsa de acțiune nu va face decât să adâncească decalajul de conectivitate, mai ales pentru comunitățile vulnerabile din zone izolate. Și ar putea determina companii axate pe inovație și investitorii acestora să părăsească Europa.

Soluție: Eliminarea reglementărilor învechite, precum obligația de serviciu universal, și simplificarea reglementărilor privind drepturile utilizatorilor finali.

Soluție: Abrogarea Directivei asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice (e-Privacy) aplicate inconsistent și integrarea prevederilor acesteia în Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) pentru a spori claritatea și eficiența legislativă.

Reformularea reglementărilor pentru a facilita dezvoltarea sustenabilă

În ansamblu, Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) trebuie să se concentreze pe stimularea investițiilor și finalizarea implementării rețelelor de bandă largă de foarte mare capacitate.

Reglementarea ar fi necesară doar în cazul în care provocările concurențiale persistă, optând pentru remedii aplicate la nivel înalt și reguli stricte pentru jucătorii dominanți în timpul tranziției către fibră optică.

Europa trebuie să evite întoarcerea către un cadru monopolistic și să asigure un mediu concurențial sustenabil pentru implementarea infrastructurii de conectivitate la scară largă.

Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) este șansa Europei de a construi un viitor digital competitiv, inovator și incluziv.

Prin deblocarea pieței unice, asigurarea unor reguli echitabile și simplificarea reglementărilor, Europa trebuie să profite de acest moment pentru a-și recăpăta rolul de lider digital global, pentru o societate prosperă și rezilientă.

Tags:
Citește și...
Probleme la nivel global pentru Cloudfare. Platforma care oferă servicii pentru 20% din internet a căzut. Zeci de site-uri din România sunt blocate
IT&C
Probleme la nivel global pentru Cloudfare. Platforma care oferă servicii pentru 20% din internet a căzut. Zeci de site-uri din România sunt blocate
ANCOM impune reguli stricte pentru platformele online în perioada electorală. Cum vor putea utilizatorii să raporteze conținutul politic ilegal
Eveniment
ANCOM impune reguli stricte pentru platformele online în perioada electorală. Cum vor putea utilizatorii să raporteze conținutul politic ilegal
Casa smart devine realitate. Cum să îți transformi locuința într-una „inteligentă”
IT&C
Casa smart devine realitate. Cum să îți transformi locuința într-una „inteligentă”
Automatizarea locuinței nu mai este un lux. Cum te ajută o casă inteligentă să economisești timp și energie
IT&C
Automatizarea locuinței nu mai este un lux. Cum te ajută o casă inteligentă să economisești timp și energie
Lupta pentru dominația AI se intensifică. Ce performanțe aduce noul cip Google Ironwood pe piață
IT&C
Lupta pentru dominația AI se intensifică. Ce performanțe aduce noul cip Google Ironwood pe piață
Google lansează cel mai puternic cip pentru inteligența artificială. Cât de revoluționar este Ironwood
IT&C
Google lansează cel mai puternic cip pentru inteligența artificială. Cât de revoluționar este Ironwood
Google Maps devine mai inteligent ca niciodată. Cum te ajută noua funcție AI la volan
IT&C
Google Maps devine mai inteligent ca niciodată. Cum te ajută noua funcție AI la volan
Google Maps lansează o inovație majoră pentru navigația auto. Cum devine noua funcție AI Google Maps un adevărat copilot virtual pentru șoferi
IT&C
Google Maps lansează o inovație majoră pentru navigația auto. Cum devine noua funcție AI Google Maps un adevărat copilot virtual pentru șoferi
OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale
IT&C
OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale
OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
IT&C
OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
Ultima oră
19:18 - Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
19:12 - Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
19:09 - Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
19:02 - Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
18:44 - Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
Catalin Drula
18:31 - Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
18:24 - Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
18:11 - Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
18:01 - Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”
17:59 - Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”