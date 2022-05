Mark Zuckerberg anunță că utilizatorii vor putea să își folosească NFT-urile în rețeaua Instagram

În cadrul conferinței SXSW (South by South West), Mark Zuckerberg a anunțat că Instagram urmează să primească în viitorul foarte apropiat.

Integrarea NFT-urilor în platforma Instagram pare să fie pentru acest tip de conținut, fiind o platformă predominată de fotografii și clipuri video.

Mark Zuckerberg anunță că va integra NFT-uri în rețeaua Instagram

Mark Zuckerberg susține că vor exista metode prin care să pot aduce NFT-uri deja existente pe Instagram, pentru a putea seta fotografia de profil direct din portofelul personal, așa cum se poate face în prezent pe Twitter. De asemenea, Zuckerberg spune că se vor putea crea propriile NFT-uri direct din interfața Instagram.

NFT-urile au intrat prima dată în discuție în raport cu compania Meta în momentul în care a fost prezentată , unde vor exista mai multe tipuri de bunuri digitale, de la arta pe care o poți folosi pentru a-ți decora spațiile virtuale, pană la hainele virtuale ale personajului din metavers, potrivit TechCrunch.

Cu toate acestea, viziunea Facebook pentru metavers este încă departe. mult în direcția AR și VR pentru ca aceasta să poată fi realizată, în timp ce bariera de intrare trebuie să fie semnificativ mai mică decât este în prezent. Momentan, prima rețea VR de la Facebook, Horizon, se confruntă cu probleme la nivelul interacțiunii dintre persoane în VR.

Startup-ul Stailer lansează o colecție de NFT-uri cu utilitate

Zuckerberg a lansării NFT-urilor în platforma de socializare. În acest context, simțind potențialul inovativ al NFT-urilor și interesul în creștere pentru acest tip de produse, Stailer, startup-ul românesc cu ajutorul căruia programările la salon se fac doar prin câteva click-uri, a anunțat lansarea unei colecții unice de NFT-uri, Shine, la începutul lunii iunie.

Colecția Shine va fi disponibilă pe blockchain-ul Elrond, NFT-urile putând fi achiziţionate atât cu moneda EGLD, cât şi cu orice card bancar, astfel, Stailer dezvoltă primul proiect din România care acceptă plata cu FIAT.

„Stailer este un startup tech, care se bazează pe inovație și caută constant să aducă beneficii în plus utilizatorilor, să identifice cele mai bune oportunități pentru ei, dar și să susțină industria saloanelor de înfrumusețare din România. Colecția de NFT-uri este, spunem noi, o completare firească în tot acest parcurs inovativ pe care am încercat până acum să îl urmăm: am digitalizat peste 1.300 de saloane din întreaga țară, am oferit unelte gratuite care să le permită utilizatorilor accesul la serviciile de înfrumusețare dorite extrem de simplu și rapid, urmând ca de acum să ne concentrăm pe a îmbunătăți tehnologia și a continua extinderea Stailer în afara țării”, a subliniat Andrei Ursachi, CEO & co-fondator Stailer.