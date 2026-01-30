B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Escrocii perfecționează atacurile prin email. Cum arată noua metodă de fraudă care păcălește utilizatorii

Escrocii perfecționează atacurile prin email. Cum arată noua metodă de fraudă care păcălește utilizatorii

Iulia Petcu
30 ian. 2026, 09:52
Escrocii perfecționează atacurile prin email. Cum arată noua metodă de fraudă care păcălește utilizatorii
Sursa foto: Freepik

Escrocii online folosesc tehnici tot mai rafinate pentru a păcăli utilizatorii, mizând pe detalii aproape imposibil de observat. O nouă metodă exploatează o simplă greșeală vizuală, suficientă pentru a compromite conturi personale sau profesionale.

Cum funcționează înșelătoria

Schema este surprinzător de simplă și eficientă, bazându-se pe înlocuirea literei „m” cu combinația „rn”, aproape identică vizual, mai ales pe ecranele telefoanelor. Escrocii nu modifică numele companiei afișat, deoarece trucul funcționează doar cu litere mici, fiind aplicat exclusiv în adresele web incluse în e-mailuri.

Astfel, „marriott” poate deveni „rnarriott”, iar „microsoft” poate apărea ca „rnicrosoft”, uneori fiind înlocuită și litera „o” cu cifra „0” sau adăugate cratime. Rezultatul constă în linkuri aparent legitime, care trimit însă către site-uri false ce imită perfect pagini de resetare parole, alerte de securitate sau facturi urgente.

Ce este typosquatting sau atacul cu homoglife

Această tehnică este cunoscută sub denumirea de typosquatting sau atac cu homoglife și funcționează deoarece exploatează modul în care creierul procesează rapid informația vizuală. Mintea noastră completează automat literele lipsă, ignoră erori minore și interpretează cuvintele în funcție de context, relatează Jurnalul.ro.

Pe ecranele mici, unde caracterele sunt apropiate, combinația „rn” este percepută instinctiv ca „m”, iar diferența trece complet neobservată. Tocmai această automatizare mentală transformă metoda într-una extrem de eficientă, chiar și pentru utilizatorii atenți.

De ce sunt vizate conturile unor companii globale

Țintele principale sunt clienții unor giganți precum Microsoft sau Marriott, deoarece accesul la datele de autentificare oferă beneficii uriașe atacatorilor. În cazul Microsoft 365, compromiterea contului poate deschide accesul către e-mailuri, documente, conturi de muncă și date personale sensibile.

Mesajele sunt construite să pară autentice, linkurile arată „corect” la prima vedere, iar formulările de tipul „contul tău va fi blocat” creează presiune și grabă. În aceste condiții, multe victime introduc datele pe site-uri false, fără să realizeze riscul.

Cum poți evita capcanele ascunse în e-mailuri

Specialiștii recomandă verificarea atentă a adresei complete a expeditorului, mai ales pe telefon, unde aplicațiile scurtează informațiile afișate. Pe desktop, este indicat să treci cursorul peste link pentru a vedea adresa reală, înainte de orice click.

O regulă sigură este introducerea manuală a adreselor importante în browser, evitând accesarea linkurilor din e-mailuri. De asemenea, folosirea unui manager de parole oferă protecție suplimentară, deoarece acesta nu va completa automat datele pe un site fals.

Tags:
Citește și...
Update-ul Android din ianuarie distruge telefoanele. Rămâi fără Bluetooth și WiFi. Ce mobile sunt afectate
IT&C
Update-ul Android din ianuarie distruge telefoanele. Rămâi fără Bluetooth și WiFi. Ce mobile sunt afectate
Creditul neutilizat de pe cartelele preplătite se recuperează la portarea în altă rețea. Precizările ANCOM
IT&C
Creditul neutilizat de pe cartelele preplătite se recuperează la portarea în altă rețea. Precizările ANCOM
Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant
IT&C
Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant
Copiii sub 15 ani, interzis pe rețelele sociale. Țara care impune restricții pentru Facebook, TikTok, Instagram
IT&C
Copiii sub 15 ani, interzis pe rețelele sociale. Țara care impune restricții pentru Facebook, TikTok, Instagram
Milioane de parole și emailuri, expuse public într-o bază de date uriașă. Ce platforme sunt cele mai afectate de această breșă
IT&C
Milioane de parole și emailuri, expuse public într-o bază de date uriașă. Ce platforme sunt cele mai afectate de această breșă
Site-ul tău a crescut. Hosting-ul ține pasul? De ce VPS-urile cyber_Folks fac diferența
IT&C
Site-ul tău a crescut. Hosting-ul ține pasul? De ce VPS-urile cyber_Folks fac diferența
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
IT&C
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
TikTok introduce verificarea automată a vârstei în UE. Cum va funcționa noua tehnologie
IT&C
TikTok introduce verificarea automată a vârstei în UE. Cum va funcționa noua tehnologie
Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
IT&C
Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor
IT&C
Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor
Ultima oră
11:58 - Primul oraș mare din România care renunță la datoriile cetățenilor. Cine sunt cei care scapă de restanțe
11:56 - Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
11:52 - Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
11:48 - O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
11:46 - Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
11:30 - Topul regiunilor unde s-a construit cel mai mult în 2025. Câte autorizații s-au eliberat în România
11:27 - Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
11:17 - STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
11:11 - Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie
11:06 - Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat în România. Cum se pregătesc autoritățile pentru infecții rare cu potențial periculos