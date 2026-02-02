B1 Inregistrari!
Se schimbă școala românească. Cum vor să folosească inteligența artificială în programa școlară

Adrian A
02 feb. 2026, 12:28
Se schimbă școala românească. Cum vor să folosească inteligența artificială în programa școlară
Sursa foto: Freepik / frimufilms
Cuprins
  1. Ce ar putea elevii să învețe cu inteligența artificială
  2. Ce spun profesorii despre folosirea AI în școli

Tinerii din România sunt pe primul loc în Uniunea Europeană la utilizarea aplicațiilor de inteligență artificială. Așa că mai-marii educației, deși acum nu avem ministru plin la învățământ, vor să bage inteligența artificială în programa școlară.

Ce ar putea elevii să învețe cu inteligența artificială

Instrumentele de inteligență artificială apar în aproximativ jumătate dintre proiectele de programe pentru disciplinele de liceu publicate în consultare de Ministerul Educației, la sfârșitul anului trecut.

Astfel, inteligența artificială este recomandată ca instrument de predare la următoarele discipline:

  • Chimie
  • Comerț
  • Dezvoltare personală
  • Economie
  • Electronică-Automatizări
  • Fizică
  • Informatică
  • Introducere în pedagogie
  • Istorie
  • Limbi moderne 1
  • Matematică
  • Pregătire sportivă teoretică
  • Religie
  • TIC
  • Turism
  • Alimentație

Dar sunt materii în care se recomandă ca inteligența artificială să fie total evitată:

  • Limba și literatura română
  • Limbi materne
  • Anatomie
  • Aritmetică
  • Biologie
  • Arte
  • Educație fizică
  • Educație muzicală și artistică
  • Geografie
  • Gramatică
  • Pedagogie
  • Limbi moderne 2
  • Logică
  • Managementul emoțiilor
  • Mecanică
  • Pregătire militară
  • Sănătate – nutriție

Ce spun profesorii despre folosirea AI în școli

Fostul ministru al Educației și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Daniel David, spune că un ghid pentru folosirea AI în școli se află încă în stadiu de „draft” la minister.

„Eu cred că toate materiile pot să includă elemente de Inteligență Artificială ca metoda de predare, dar și de gaming și de tehnologie. Toate materiile. Toată chestia este ca profesorul să fie creativ. Până la urmă, conținutul îl transferi sau competențele le formezi și cu metode care țin de tehnologie, inclusiv de Inteligență Artificială.” spune Daniel David.

La rândul său, Marian Popescu, profesor universitar la Universitatea din București, afirmă că inteligența artificială ar trebui să fie inclusă ca instrument de învățare și pentru studenți.

„Asta presupune un alt nivel al culturii etice și a integrității în mediile învățării și cercetării. Soluțiile implementării sunt la îndemână, dar e nevoie de părăsirea acelei păguboase mentalități care spune că dacă ai un Cod de etică, asta rezolvă problema înșelării, fraudării.

Pentru a preveni mari derapaje, condiția etică de folosire a AI trebuie să fie o prioritate. Ea trebuie să fundamenteze politici educaționale, de cercetare bazate pe claritate, transparență, responsabilitate și educație, nu prin interdicții rigide sau permisivitate totală.”, explică Marian Popescu pentru Hotnews.

