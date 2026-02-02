Se schimbă școala românească. Cum vor să folosească inteligența artificială în programa școlară

Dar sunt materii în care se recomandă ca inteligența artificială să fie total evitată:

Geografie

Gramatică

Pedagogie

Limbi moderne 2

Logică

Managementul emoțiilor

Mecanică

Pregătire militară

Sănătate – nutriție

Ce spun profesorii despre folosirea AI în școli

Fostul ministru al Educației și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Daniel David, spune că un ghid pentru folosirea AI în școli se află încă în stadiu de „draft” la minister.

„Eu cred că toate materiile pot să includă elemente de Inteligență Artificială ca metoda de predare, dar și de gaming și de tehnologie. Toate materiile. Toată chestia este ca profesorul să fie creativ. Până la urmă, conținutul îl transferi sau competențele le formezi și cu metode care țin de tehnologie, inclusiv de Inteligență Artificială.” spune Daniel David.

La rândul său, Marian Popescu, profesor universitar la Universitatea din București, afirmă că ar trebui să fie inclusă ca instrument de învățare și pentru studenți.

„Asta presupune un alt nivel al culturii etice și a integrității în mediile învățării și cercetării. Soluțiile implementării sunt la îndemână, dar e nevoie de părăsirea acelei păguboase mentalități care spune că dacă ai un Cod de etică, asta rezolvă problema înșelării, fraudării.

Pentru a preveni mari derapaje, condiția etică de folosire a AI trebuie să fie o prioritate. Ea trebuie să fundamenteze politici educaționale, de cercetare bazate pe claritate, transparență, responsabilitate și educație, nu prin interdicții rigide sau permisivitate totală.”, explică Marian Popescu pentru .