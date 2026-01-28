B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
28 ian. 2026, 11:53
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. ANCOM, precizări despre creditu neutilizat
  2. Ce prevede procedura ANCOM

Creditul neutilizat de pe cartelele telefonice preplătite poate fi recuperat la portarea într-o altă rețea de telefonie. Utilizatorii trebuie să solicite acest lucru dat fiind că banii nu sunt transferați odată cu numărul.

ANCOM, precizări despre creditu neutilizat

Utilizatorii de cartele preplătite care decid să-şi porteze numărul în altă reţeade telefonie își pot recupera creditul neutilizat. Furnizorul la care doresc să renunțe are obligația să transfere acest credit, dar numai la cerere. Precizările au venit din partea ANCOM, printr-un comunicat de presă. Potrivit sursei citate, utiliatorii trebuie să solicite recuperarea creditului.

În contextul dinamicii ofertelor furnizorilor de servicii de telefonie, portabilitatea numerelor continuă să fie un drept esenţial al utilizatorilor, care le permite să îşi păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii reaminteşte utilizatorilor că au dreptul să ceară restituirea creditului neutilizat rămas pe vechea cartelă”, se arată în comunicatul ANCOM.

Potrivit sursei citate, sumele rămase nefolosite nu se transferă automat la portare. Utilizatorul trebuie să solicite acest lucru expres. Decizia are drept scop protejarea drepturilor utilizatorilor.

„Creditul rămas nu se transferă automat odată cu portarea numărului, ci poate fi recuperat doar dacă utilizatorul solicită expres acest lucru furnizorului de la care pleacă. Această prevedere are ca scop protejarea drepturilor utilizatorilor şi evitarea pierderii unor sume plătite în avans pentru servicii neutilizate”, se mai arată în comunicat.

Ce prevede procedura ANCOM

Creditul neutilizat este transferat, la portarea dintr-o rețea de telefonie într-o altă rețea, însă procedura nu este gratuită. Potrivit informațiior furnizate de ANCOM, furnizorul poate solicita un comision pentru returnarea creditului. Procedura detaliată de solicitare a restituirii creditului rămas este descrisă pe paginile de internet ale furniorilor. Utilizatorii trebuie să consulte site-ul oficial al furnizorului donor sau să îl contacteze direct.

„În funcţie de condiţiile contractuale aplicabile, furnizorul donor poate solicita pentru această operaţiune plata unei taxe rezonabile, proporţională cu costurile suportate de furnizor pentru procesarea returnării creditului”, se mai arată în comunicatul de presă.

Pe de altă parte, în cazul în care utilizatorii întâmpină probleme, pot transmite o sesizare în acest sens către ANCOM.

Procesul de portare începe prin formularea unei cereri către noul furnizor de servicii telefonice. La rândul său acesta transite cererea furnizorului donor în vederea aprobării. Termenul de portare, este de trei zile, dacă nu apar probleme. Acesta nu poate depăși, însă, 25 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Utilizatorii pot stabili, de comun acord cu furnizorul acceptor, data la care va avea loc portarea efectivă.

