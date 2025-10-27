O lume fără internet pare greu de imaginat, dar nu imposibilă. Ne-am putea trezi într-o dimineață și descoperi că totul s-a oprit. munca, informația, aproape fiecare detaliu al vieții moderne s-ar prăbuși odată cu dispariția rețelei globale. Totuși, înainte de a ne proiecta în haosul unei ere post-internet, ar trebui să ne întrebăm cât de probabil este un asemenea colaps. Specialiștii afirmă că, indiferent cât de grav ar fi scenariul, o formă simplificată a internetului ar supraviețui, măcar în parte.

O lume fără internet: ce scenariu ar putea doborî rețeaua globală

Doi experți în infrastructura digitală au explicat pentru cele mai probabile scenarii care ar putea paraliza internetul mondial. Pana recentă dintr-un centru de date din Virginia a arătat cât de vulnerabilă este rețeaua pe care se sprijină lumea modernă.

Internetul funcționează pe o combinație fragilă de software învechit și infrastructură fizică expusă, ușor afectată de defecțiuni sau atacuri țintite. Un val de fenomene meteo extreme, un atac asupra cablurilor submarine sau o eroare declanșată de inteligența artificială ar fi suficiente.

Ce ar însemna cu adevărat „Marele Eveniment”

Experții avertizează că internetul s-ar putea prăbuși nu din cauze externe, ci dintr-o eroare internă neașteptată. O greșeală minusculă, propagată prin protocoale vechi de decenii, ar putea declanșa o reacție în lanț devastatoare. Totul ar putea începe într-un centru de date Google din Iowa, afectat de o simplă furtună de vară.

Acea regiune găzduiește infrastructura crucială pentru Gmail, YouTube și serviciile Google Cloud. O pană similară, în 2019, a blocat temporar internetul în SUA și Europa. În câteva minute, emailurile nu s-ar mai deschide, iar videoclipurile s-ar opri brusc. Angajații din întreaga lume ar apăsa frenetic „refresh”, sperând ca rețeaua să revină la viață. Guvernele ar observa întârzieri în comunicații, fără să înțeleagă imediat amploarea problemei.

Totuși, specialiștii spun că internetul nu poate fi distrus complet. Dacă două dispozitive mai comunică printr-un , conexiunea globală încă trăiește, măcar simbolic.

Ce scenariu declanșează colapsul rețelei globale

Concentrarea serviciilor cloud în câteva centre majore creează vulnerabilităţi care pot declanşa pene globale și perturbări masive cu efecte domino. Un val de căldură sau o pană electrică poate scoate din funcțiune noduri critice, redirecționând traficul către rute subdimensionate instabile. Atacurile cibernetice sincronizate asupra centrelor europene și americane ar putea declanșa blocaje în lanț greu de controlat fără remedieri imediate.

Automatizarea defectuoasă introdusă prin cod rescris de inteligență artificială poate provoca erori cascade care destabilizează servicii esențiale și afectează lumea. Pierderile simultane ale Amazon, Google și Microsoft din rețea ar transforma internetul practic, lăsând multe servicii inaccesibile imediat și temporar.

Chiar dacă infrastructura globală suferă, segmente minime de rețea continuă să funcționeze, permițând comunicații limitate dar fără serviciile cloud majore.

Ce s-ar întâmpla dacă furnizorii de servicii DNS ar cădea

Dacă un furnizor major de DNS, precum Verisign, ar cădea, întregul ecosistem digital global ar fi grav perturbat. Domeniile „.com” și „.net” ar deveni inaccesibile, afectând băncile, spitalele, instituțiile financiare și platformele de comunicare. Un astfel de eveniment ar depăși ca impact orice alt atac cibernetic anterior, inclusiv cel din 2016 asupra companiei Dyn.

Infrastructura esențială, precum sistemele guvernamentale securizate, ar continua probabil să funcționeze, deși izolat de restul rețelei. Comunități restrânse ar menține conexiuni prin platforme descentralizate precum Mastodon sau domenii alternative, cum ar fi „.io” și „.is”.