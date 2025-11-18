B1 Inregistrari!
Probleme la nivel global pentru Cloudfare. Platforma care oferă servicii pentru 20% din internet a căzut. Zeci de site-uri din România sunt blocate

Adrian A
18 nov. 2025, 15:11
Probleme la nivel global pentru Cloudfare. Platforma care oferă servicii pentru 20% din internet a căzut. Zeci de site-uri din România sunt blocate

Numeroase site-uri și platforme online din toată lumea au căzut, fiind afectate de problemele tehnice ale Cloudfare. Inclusiv site-uri de presă din România și platforme care ofeă servicii sunt blocate din cauza problemelor Cloudfare.

Probleme majore pentru site-urile de știri din România

Site-urile mai multor publicații din România au picat, fiind afectate da această problemă. De asemenea, printre site-urile și platformele afectate se numără rețelele de socializare X și Truth Social, Spotify, Letterboxd, OpenAI sau Grindr.

Utilizatorii afectați au văzut un mesaj care indica existența unei „erori interne a serverului pe rețeaua Cloudflare”. Mesajul le cerea utilizatorilor să „încerce din nou peste câteva minute”.

Inclusiv site-ul web Down Detector, care monitorizează problemele tehnice din online, a fost, de asemenea, afectat de probleme tehnice. Dar când s-a încărcat, a înregistrat o creștere dramatică a numărului de probleme.

„Cloudflare este conștientă de o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează. Detalii suplimentare vor fi oferite pe măsură ce vor deveni disponibile mai multe informații.”, au anunțat reprezentanții companiei.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică, instituția publică din România responsabilă cu securitatea cibernetică la nivel național, inclusiv răspunsul la incidente și protecția împotriva atacurilor cibernetice, transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaționale și nu este o consecință a unui atac cibernetic. Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor, anunță DNSC.

Ce este Cloudfare

Cloudflare este o companie de infrastructură de internet cu sediul în California care oferă multe dintre tehnologiile de bază care alimentează experiențele online de astăzi, după cum subliniază The Independent. Compania oferă instrumente care protejează site-urile web împotriva atacurilor cibernetice și asigură că acestea rămân online chiar și în condiții de trafic intens, de exemplu.

