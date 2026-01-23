B1 Inregistrari!
Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât

Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât

Ana Beatrice
23 ian. 2026, 07:33
Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum arată vremea azi, 23 ianuarie, pe regiuni
  2. Ce temperaturi sunt astăzi în Capitală

Astăzi, frigul se simte din plin în toată țara. Temperaturile se mențin joase pe tot parcursul zilei, iar atmosfera rămâne una autentică de iarnă. În multe regiuni, cerul va fi mai mult noros, ceea ce accentuează senzația de rece.

În est și sud cresc șansele pentru episoade de fulguieli sau chiar ninsoare. Acestea apar mai ales pe parcursul zilei, local și trecător. În schimb, în centru și în zona montană vremea poate fi ceva mai prietenoasă. Norii se mai risipesc pe alocuri, lăsând loc unor intervale mai luminoase. Soarele poate ieși timid printre nori, mai ales în a doua parte a zilei. Maximele se vor încadra între aproximativ 0 și 6°C, în funcție de regiune.

Cum arată vremea azi, 23 ianuarie, pe regiuni

Este frig prezent peste tot, dar cu nuanțe diferite de la o zonă la alta. Dimineața este rece în nord și vest, însă ziua aduce pe alocuri și perioade mai luminoase. Pe alocuri, cerul devine mai senin în Transilvania de nord / Crișana / Banat. La Cluj-Napoca se anunță perioade predominant însorite la amiază, cu temperaturi între aproximativ -5°C și +1°C.

În vest, la Timișoara, vremea este mai blândă. Temperaturile sunt mai ridicate aici, între circa -1°C și +6°C. În sud și sud-est, în Muntenia, norii domină ziua, iar în zona Bucureștiului se conturează un tablou mohorât, cu aproximativ -2°C și +2°C.

În Oltenia și sud-vest, atmosfera rămâne închisă, iar frigul se simte puternic dimineața și seara. La Craiova, ziua se așază cam între -2°C și +1°C, cu cer predominant noros.

În est și nord-est, în Moldova, norii persistă, iar în prima parte a zilei pot apărea fulguieli. La Iași, temperaturile rămân joase, în jur de -2°C și +1°C, cu cer mai mult noros.

În centrul țării și zona Carpaților, ziua începe rece, dar la orele amiezii crește șansa de soare. La Brașov, minimele pot coborî spre -3°C, iar după-amiaza urcă spre +2°C, cu perioade însorite. În unele județe din centru și din zona montană pot exista atenționări de ger emise de ANM, mai ales dimineața.

La malul mării și în Dobrogea, frigul este mai domolit, dar atmosfera rămâne umedă și apăsătoare. La Constanța, ziua se conturează între aproximativ +1°C și +4°C, fără prea mult soare.

Ce temperaturi sunt astăzi în Capitală

În Capitală, ziua se anunță în continuare mohorâtă, cu cer mai mult noros și o atmosferă tipică de iarnă. Temperaturile rămân scăzute, cu minime în jur de -2°C și maxime care urcă ușor spre +2°C.

Dimineața și seara se simte cel mai puternic frigul. La prânz, termometrul trece timid pe plus, dar fără mari diferențe de la o oră la alta. Per total, vremea rămâne stabilă.

