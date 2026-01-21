B1 Inregistrari!
Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva

Ana Maria
21 ian. 2026, 10:15
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce spun meteorologii britanici
  2. Cât de ridicate au fost temperaturile în ultimul deceniu
  3. Ce rol joacă fenomenele naturale în aceste variații climatice

Vara lui 2026 va intra în istorie. În ultimii ani, verile au devenit semnificativ mai calde la nivel global. Specialiștii meteorologi atenționează că acest fenomen se va menține și în 2026, când ne putem aștepta la temperaturi ridicate care vor face din acest an unul dintre cele mai calde din istorie.

Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce spun meteorologii britanici

Potrivit Serviciului Meteorologic din Marea Britanie, Met Office, temperatura medie globală din 2026 ar putea depăși cu aproximativ 1,46°C media preindustrială, din perioada 1850-1900. Dacă se va confirma, va fi al patrulea an consecutiv în care temperaturile globale cresc semnificativ peste nivelurile normale.

Creșterea temperaturilor este legată direct de emisiile de gaze cu efect de seră, care blochează căldura în atmosferă. Aceasta provoacă valuri de căldură mai frecvente și mai intense în diverse regiuni ale lumii.

Cât de ridicate au fost temperaturile în ultimul deceniu

Ultimii zece ani au fost cei mai fierbinți înregistrați vreodată, iar anul 2024 deține recordul pentru cea mai ridicată temperatură medie globală. Această tendință indică o încălzire continuă care afectează mediul, sănătatea și economiile la nivel mondial, potrivit Click!.

Ce rol joacă fenomenele naturale în aceste variații climatice

Fenomenul El Niño – Southern Oscillation, cunoscut și ca ENSO, poate influența temporar temperatura globală prin încălzirea sau răcirea apelor din Oceanul Pacific. Faza El Niño a fost asociată cu temperaturi extreme în 2023 și 2024, în timp ce faza La Niña, care răcește apele, poate modera temporar creșterea temperaturilor.

Totuși, aceste fluctuații naturale nu schimbă faptul că încălzirea globală este determinată în principal de activitatea umană și emisiile de gaze cu efect de seră.

În ultimele decenii, schimbările climatice au accelerat semnificativ încălzirea globală, afectând ritmul normal al anotimpurilor. Valurile de căldură devin tot mai frecvente și intense, iar verile nu mai sunt ce erau odinioară. Creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și fenomene naturale precum El Niño, influențează puternic temperatura medie a planetei. Aceste transformări au un impact major asupra mediului, sănătății oamenilor și economiilor, făcând crucială înțelegerea și adaptarea la noile realități climatice.

