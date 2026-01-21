România traversează încă o dimineață geroasă în cea mai mare parte a teritoriului, însă vremea se schimbă în bine pe parcursul zilei. Soarele își face simțită prezența aproape peste tot, iar temperaturile cresc spre valori apropiate de normalul perioadei, cu excepția nordului Moldovei, unde frigul persistă.

Cu toate că debutul zilei este marcat de temperaturi scăzute, mai ales în zonele depresionare, amiaza aduce o atmosferă plăcută, cer senin și maxime în creștere în multe regiuni ale țării. În unele zone de deal și de munte, valorile termice vor fi chiar mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Dobrogea și Bărăganul: ger dimineața, soare la prânz

În Dobrogea și în Bărăgan, ziua începe cu ger, însă vremea se îmbunătățește rapid. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor crește față de ziua precedentă.

Pe litoral, maximele vor ajunge până la 5 grade, în condiții de vreme frumoasă.

Moldova sudică și Muntenia: frig la început, încălzire treptată

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, dimineața rămâne rece, însă după prânz atmosfera se mai dezmorțește.

Vântul va avea unele intensificări temporare, iar temperaturile maxime se vor situa între 4 și 5 grade.

Nordul Moldovei și Bucovina: ger persistent

În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața este una foarte rece, cu valori negative accentuate. Pe parcursul zilei, temperaturile devin pozitive în majoritatea zonelor, însă rămân scăzute.

Maximele vor fi cuprinse între minus 4 grade la Botoșani și 4 grade la Bacău.

Transilvania și Maramureș: ceață și ger în depresiuni

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, dimineața este geroasă, iar local apare ceața. Ulterior, cerul se înseninează treptat, iar maximele vor ajunge la aproximativ 3 grade în Bistrița și Baia Mare.

În depresiuni, la Miercurea Ciuc, temperaturile coboară până la minus 17 grade dimineața și vor ajunge la minus 19 grade în cursul nopții.

Vestul și sudul țării: mai cald decât normal

În vestul țării, temperaturile cresc semnificativ. În sudul Banatului, la Reșița, maximele pot ajunge la 8 grade, însă vântul va avea intensificări, cu rafale de 40-50 km/h.

Oltenia și Dealurile Munteniei se bucură de soare și temperaturi în creștere, cu maxime de până la 6-7 grade. În schimb, la Alexandria, frigul persistă, iar maxima nu va depăși minus 1 grad.

Vremea în București și la munte

În Capitală, dimineața este foarte rece, însă după-amiaza aduce o ușoară încălzire. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va ajunge la 4 grade. Noaptea, valorile scad la minus 2 grade în centru și minus 4 grade la periferie.

La munte, gerul domină primele ore ale zilei, însă temperaturile cresc la prânz, iar vremea devine mai caldă decât normalul perioadei. Soarele va străluci în majoritatea masivelor, cu vânt mai intens în Munții Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali.