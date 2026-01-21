B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării

Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării

B1.ro
21 ian. 2026, 08:59
Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării
Cuprins
  1. Dobrogea și Bărăganul: ger dimineața, soare la prânz
  2. Moldova sudică și Muntenia: frig la început, încălzire treptată
  3. Nordul Moldovei și Bucovina: ger persistent
  4. Transilvania și Maramureș: ceață și ger în depresiuni
  5. Vestul și sudul țării: mai cald decât normal
  6. Vremea în București și la munte

România traversează încă o dimineață geroasă în cea mai mare parte a teritoriului, însă vremea se schimbă în bine pe parcursul zilei. Soarele își face simțită prezența aproape peste tot, iar temperaturile cresc spre valori apropiate de normalul perioadei, cu excepția nordului Moldovei, unde frigul persistă.

Cu toate că debutul zilei este marcat de temperaturi scăzute, mai ales în zonele depresionare, amiaza aduce o atmosferă plăcută, cer senin și maxime în creștere în multe regiuni ale țării. În unele zone de deal și de munte, valorile termice vor fi chiar mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Dobrogea și Bărăganul: ger dimineața, soare la prânz

În Dobrogea și în Bărăgan, ziua începe cu ger, însă vremea se îmbunătățește rapid. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor crește față de ziua precedentă.

Pe litoral, maximele vor ajunge până la 5 grade, în condiții de vreme frumoasă.

Moldova sudică și Muntenia: frig la început, încălzire treptată

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, dimineața rămâne rece, însă după prânz atmosfera se mai dezmorțește.

Vântul va avea unele intensificări temporare, iar temperaturile maxime se vor situa între 4 și 5 grade.

Nordul Moldovei și Bucovina: ger persistent

În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața este una foarte rece, cu valori negative accentuate. Pe parcursul zilei, temperaturile devin pozitive în majoritatea zonelor, însă rămân scăzute.

Maximele vor fi cuprinse între minus 4 grade la Botoșani și 4 grade la Bacău.

Transilvania și Maramureș: ceață și ger în depresiuni

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, dimineața este geroasă, iar local apare ceața. Ulterior, cerul se înseninează treptat, iar maximele vor ajunge la aproximativ 3 grade în Bistrița și Baia Mare.

În depresiuni, la Miercurea Ciuc, temperaturile coboară până la minus 17 grade dimineața și vor ajunge la minus 19 grade în cursul nopții.

Vestul și sudul țării: mai cald decât normal

În vestul țării, temperaturile cresc semnificativ. În sudul Banatului, la Reșița, maximele pot ajunge la 8 grade, însă vântul va avea intensificări, cu rafale de 40-50 km/h.

Oltenia și Dealurile Munteniei se bucură de soare și temperaturi în creștere, cu maxime de până la 6-7 grade. În schimb, la Alexandria, frigul persistă, iar maxima nu va depăși minus 1 grad.

Vremea în București și la munte

În Capitală, dimineața este foarte rece, însă după-amiaza aduce o ușoară încălzire. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va ajunge la 4 grade. Noaptea, valorile scad la minus 2 grade în centru și minus 4 grade la periferie.

La munte, gerul domină primele ore ale zilei, însă temperaturile cresc la prânz, iar vremea devine mai caldă decât normalul perioadei. Soarele va străluci în majoritatea masivelor, cu vânt mai intens în Munții Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali.

Tags:
Citește și...
Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
Meteo
Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Meteo
Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
România, sub influența gerului: dimineți extrem de reci și temperaturi negative în mai multe regiuni
Meteo
România, sub influența gerului: dimineți extrem de reci și temperaturi negative în mai multe regiuni
Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei
Meteo
Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei
Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării
Meteo
Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării
Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune
Meteo
Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune
Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM
Meteo
Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
Meteo
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
România se pregătește pentru un nou val de ger! Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
România se pregătește pentru un nou val de ger! Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Ultima oră
10:24 - Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
10:19 - Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
10:15 - Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
10:15 - Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
09:53 - Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
09:44 - „Mâncăm pateu, dar avem BMW”. De ce gândesc așa muncitorii din diaspora
09:37 - Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
09:34 - Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
09:31 - Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
09:08 - Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”