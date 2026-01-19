B1 Inregistrari!
Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei

19 ian. 2026, 10:28
Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei
Cuprins
  1. Nordul Moldovei și Transilvania
  2. Muntenia și Oltenia
  3. Dobrogea și litoralul Mării Negre
  4. Banat și Crișana
  5. Atenționări ANM și evoluție

Mai multe regiuni din România se confruntă luni, 19 ianuarie 2026, cu un val de frig persistent, marcat de temperaturi mult sub mediile climatice ale perioadei. Conform datelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),  vremea este rece, cu ger accentuat în mare parte din țară, iar meteorologii au emis avertizări Cod galben de ger valabile pentru intervale din această zi și următoarele nopți.

Nordul Moldovei și Transilvania

În nordul Moldovei și Transilvania, vremea este astăzi caracterizată de temperaturi foarte scăzute, cu nopți și dimineți geroase, iar maximele diurne rămân negative. În multe stații meteorologice din aceste regiuni s-au înregistrat valori de temperatură sub -15°C dimineața, iar în zonele depresionare chiar până la aproximativ -19°C. Strat de zăpadă moderat persistă în unele zone montane și submontane.

Meteorologii ANM au menținut pentru astăzi avertizări Cod galben de ger pe arii extinse: intervale de valabilitate includ luni, 19 ianuarie, ora 10:00 – 20:00 și luni, 19 ianuarie, ora 20:00 – marți, 20 ianuarie, ora 10:00, perioade în care temperaturile minime pot coborî între aproximativ -20 până la -10°C în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei.

Muntenia și Oltenia

În regiunile Muntenia și Oltenia, inclusiv la București și zonele limitrofe, condițiile meteo sunt marcate de un ger persistent dimineața și seara, deși pe timpul zilei cerul poate fi variabil. Temperaturile dimineții sunt negative pronunțat, iar stratul de zăpadă este prezent în diverse stații meteorologice, uneori sub forma unui strat subțire sau mediu de zăpadă.

ANM menține și aici avertizări Cod galben de ger pentru intervalele menționate, semnalând că valorile termice vor fi cu mult sub cele normale pentru această dată, iar gerul nocturn va persista.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, valorile termice sunt de asemenea negative, cu cer parțial noros și condiții de ninsoare trecătoare în unele zone. Temperaturile sunt mai blânde în comparație cu zonele interne ale țării, dar tot sub zero, iar stratul de zăpadă la nivel local menține caracterul rece al intervalului.

Banat și Crișana

În partea de vest a țării, în Banat și Crișana, vremea este rece cu ger matinal, însă în orele amiezii temperaturile pot fi ușor mai puțin extreme decât în est sau centrul României. Strat de zăpadă moderat a fost raportat la stațiile montane și submontane, iar cerul este în general senin sau parțial noros.

Atenționări ANM și evoluție

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit atenționările de vreme rece până joi dimineață pentru mare parte din România, menționând că gerul va persista și în nopțile care urmează, iar apoi valul de frig ar putea fi intensificat de precipitații mixte și polei, în special spre mijlocul săptămânii.

Situația actuală reflectă încă o zi de iarnă severă, cu temperaturi sub valorile climatologice pentru această perioadă a anului și cu atenționări de Cod galben de ger pentru mai multe regiuni ale țării. 

