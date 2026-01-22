Vremea rămâne rece joi, 22 ianuarie, în cea mai mare parte a țării, cu ger dimineața, precipitații mixte și risc crescut de polei. Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben, atât pentru temperaturi scăzute, cât și pentru fenomene care pot crea probleme în trafic, în special în sudul țării și în .

Ger dimineața și precipitații mixte în mai multe regiuni

Potrivit , valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor specifice perioadei, însă dimineața va fi ger în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei.

Cerul va fi mai mult noros, iar temporar se vor semnala precipitații slabe. Acestea vor fi predominant sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, local în Oltenia, Transilvania și sudul Banatului. În restul regiunilor, fenomenele vor apărea izolat. În primele ore ale zilei, pe arii restrânse, se va depune polei.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -2 și 6 grade Celsius, iar cele minime vor coborî până la -9 grade, cu valori mai ridicate, de până la 3 grade, în sud și sud-est. Pe alocuri va fi ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură.

Cod galben de polei în București și județele limitrofe

Bucureștiul, alături de județele Călărași, Giurgiu, Ilfov și Teleorman, se află sub cod galben de precipitații mixte, care vor favoriza depuneri locale de polei. Avertizarea este valabilă joi, 22 ianuarie, în intervalul 05:05-09:00.

În Capitală, vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale zilei sunt așteptate precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab, temperatura maximă va atinge 2-3 grade Celsius, iar minima se va situa între -1 și 0 grade. Pe parcursul nopții vor fi condiții de ceață.

Cod galben de ger valabil până vineri

Meteorologii reamintesc faptul că, începând de miercuri, este în vigoare un cod galben de ger, valabil până vineri, la ora 10:00. Fenomenele vizate includ vreme deosebit de rece, ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei, precum și intensificări temporare ale vântului.

În regiunile sudice, mai ales din a doua parte a nopții de miercuri spre joi și în dimineața zilei de joi, vor fi precipitații mixte, iar pe arii restrânse se va depune polei. Joi, fenomenele se vor manifesta și în estul, sud-estul și local în centrul țării.