Vremea din România aduce astăzi un contrast clar între diferite regiuni ale țării. În sud și vest, temperaturile cresc treptat, iar atmosfera devine mai blândă. În schimb, regiunile intracarpatice rămân sub influența aerului rece, cu episoade de ninsoare. Potrivit prognozei , diferențele dintre zonele în care se simte deja și cele unde iarna persistă sunt evidente.

De ce sunt diferențe atât de mari între temperaturile de zi și cele de noapte

Prognoza meteo emisă de ANM pentru 6 martie 2026 indică diferențe semnificative între temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții. Deși în unele regiuni valorile termice cresc vizibil pe parcursul zilei, masa de aer rece continuă să se resimtă puternic dimineața și pe timpul nopții. Acest contrast termic rămâne unul dintre principalele elemente care definesc vremea din această perioadă.

În Maramureș, diminețile și nopțile vor fi în continuare reci, cu temperaturi minime care pot coborî până la –4 grade. În schimb, pe parcursul zilei, valorile termice vor urca chiar până la 13–15 grade în anumite zone. Diferențele mari de temperatură pot favoriza apariția precipitațiilor mixte, iar în zonele montane înalte ninsorile continuă să fie prezente.

Ce regiuni din România mai au parte de ninsori

În timp ce unele regiuni încep să simtă tot mai clar apropierea primăverii, în altele temperaturile rămân scăzute, iar episoadele de ninsoare nu au dispărut complet. Aerul rece continuă să influențeze mai ales estul și zonele intracarpatice, unde diferențele de temperatură sunt încă semnificative.

În Moldova, valorile termice rămân printre cele mai reduse din țară. Temperaturile maxime se situează între 6 și 11 grade, iar minimele pot coborî până la –4 grade. În aceste condiții, ninsorile sunt încă posibile, mai ales în nordul și centrul regiunii, unde masa de aer rece persistă.

Și în Transilvania nopțile sunt deosebit de reci. În depresiunile intramontane, temperaturile pot ajunge chiar și la –10 grade, în timp ce maximele din timpul zilei se încadrează între 7 și 15 grade. , în special în zonele montane. În Crișana, însă, vremea este mai blândă, cu maxime de 12–16 grade și minime între –2 și 5 grade, semn că iarna începe treptat să piardă teren.