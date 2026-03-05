Vremea aduce o schimbare neașteptată în mai multe județe din țară. Deși suntem în plină , la munte revine atmosfera de iarnă, iar meteorologii anunță ninsori consistente. Pentru iubitorii sporturilor de iarnă, urmează o perioadă care poate fi perfectă pentru schi sau snowboard.

Stațiunile din zona Brașovului și de pe Valea Prahovei ar putea fi din nou acoperite de zăpadă. Situația apare chiar în apropierea sărbătorilor de Paște. Potrivit specialiștilor, ninsorile pot continua până pe 17 aprilie, iar temperaturile vor coborî până la -1 grad Celsius.

Se întoarce iarna chiar înainte de Paște

Prognozele meteorologilor aduc o surpriză neașteptată pentru această perioadă a anului. Conform specialiștilor de la , temperaturile scăzute vor continua să se facă simțite în anumite zone din țară. În unele regiuni, în special la munte, vremea va semăna mai mult cu cea de iarnă decât cu cea de primăvară.

Meteorologii anunță că până în data de 17 aprilie sunt posibile episoade de ninsoare și valori termice coborâte. Astfel, peisajele ar putea redeveni albe pentru scurt timp. Pentru mulți români, această răcire a vremii vine ca o surpriză chiar înainte de Paște.

Cum va fi vremea la început de aprilie în Brașov

După câteva zile mai blânde, vremea din Brașov începe să se schimbe treptat și aduce din nou condiții specifice iernii. La începutul lunii aprilie, temperaturile vor fi relativ plăcute, însă această perioadă nu va dura prea mult. Chiar dacă în timpul zilei valorile pot urca până la 13–14 grade, nopțile vor deveni mult mai reci, iar termometrele pot coborî până la -2 grade.

Diferențele mari de temperatură vor aduce și precipitații mixte, sub formă de ploaie și ninsoare. Ziua de 1 aprilie va fi predominant înnorată, cu apariții scurte ale soarelui. Ulterior, vremea va rămâne schimbătoare, cu multe episoade de ploaie și perioade scurte de cer senin. Spre mijlocul lunii, condițiile meteo pot favoriza din nou sporturile de iarnă, deoarece în câteva zile ar putea să se depună un nou strat de zăpadă. În zonele montane din Valea Prahovei și sunt așteptate precipitații mixte, iar temperaturile pot coborî până la -2 grade.

Meteorologii estimează că ninsorile ar putea apărea în special pe 13, 15 și 17 aprilie. În timpul zilei maximele vor ajunge la aproximativ 11 grade, însă nopțile vor aduce din nou frig și posibilitatea formării poleiului.