După ninsorile abundente de ieri, România intră astăzi sub stăpânirea unui val de aer polar extrem, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) emițând avertizări de Cod Galben și Portocaliu pentru ger și vânt. Masa de aer arctic aduce temperaturi mult sub pragul înghețului, în timp ce viscolul continuă să pună probleme majore în estul și sud-estul teritoriului, unde zăpada este puternic spulberată.

Moldova și Dobrogea sub Cod Portocaliu

În Moldova și Dobrogea, situația rămâne critică, aceste regiuni aflându-se sub Cod Portocaliu de viscol sever în prima parte a zilei. Vântul suflă cu rafale de 75-85 km/h, troienind zăpada și reducând vizibilitatea spre zero pe multe tronsoane de drum. Temperaturile sunt extrem de scăzute, maximele situându-se între -8 și -4 grade Celsius.

Pe litoral, vântul puternic amplifică senzația de ger, iar marea este extrem de agitată. Precipitațiile s-au diminuat, însă forța rafalelor face ca zăpada deja depusă să fie redistribuită constant, îngreunând intervenția utilajelor de deszăpezire în județele Tulcea și Constanța.

Muntenia și Oltenia

În regiunile sudice, ninsorile au încetat, însă a intrat în vigoare o alertă de pentru vânt și temperaturi deosebit de scăzute. În Muntenia, rafalele vor atinge 50-60 km/h, spulberând stratul de zăpadă depus ieri. Maximele termice nu trec de -3/-1 grad Celsius, iar cerul va fi variabil.

Oltenia resimte un ger tăios, cu un cer mai mult senin, dar cu temperaturi care vor rămâne negative pe tot parcursul zilei. Vântul suflă moderat, însă curentul polar menține un disconfort termic ridicat. Pe drumurile din regiune, poleiul și zăpada înghețată reprezintă un pericol major pentru conducătorii auto.

Vremea în Capitală

Bucureștiul se confruntă cu o zi geroasă, sub avertizare de Cod Galben pentru vânt și frig. Temperatura maximă se va opri la -2 grade Celsius, dar din cauza rafalelor de vânt, temperatura resimțită de corp va fi de aproximativ -10 grade. Cerul va fi parțial noros, fără precipitații noi.

Noaptea de 14 ianuarie va fi una dintre cele mai reci din această iarnă în Capitală, minima coborând spre -12 grade în zona centrală și până la -15 grade la periferie. Stratul de zăpadă depus anterior va îngheța, formând poduri de gheață pe trotuare și carosabil.

Transilvania, Banat și Crișana

În Transilvania, este stăpân absolut, maximele fiind cuprinse între -10 și -5 grade Celsius. Cerul este variabil, soarele fiind vizibil în majoritatea județelor, însă fără a aduce o încălzire a aerului. În depresiunile din estul regiunii, temperaturile vor rămâne extrem de scăzute pe tot parcursul zilei.

Banatul și Crișana au parte de o zi ceva mai liniștită sub aspectul vântului, dar foarte rece. Temperaturile maxime se vor situa între -4 și -1 grad Celsius. Local, în zonele joase, se poate forma ceață cu depunere de chiciură, în timp ce pe râuri au început să apară primele formațiuni de gheață la mal.

Viscol la munte sub Cod Galben

În Carpații Meridionali și de Curbură, viscolul continuă să fie violent la altitudini mari, fiind valabil un Cod Galben de vânt puternic, transmite . Rafalele depășesc 90 km/h pe creste, spulberând zăpada și creând troiene uriașe. Temperaturile la altitudini de peste 1800 de metri sunt sub -15 grade Celsius.

Accesul pe traseele montane rămâne extrem de periculos din cauza vizibilității precare și a riscului ridicat de îngheț rapid. Salvamontiștii recomandă prudență maximă și evitarea oricărei ascensiuni, deoarece vântul puternic poate produce prăbușiri de arbori și instabilitatea stratului de zăpadă.