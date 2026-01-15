După o scurtă perioadă cu temperaturi ușor mai ridicate, România va fi din nou cuprinsă de aer polar. Meteorologii avertizează că urmează nopți geroase, ninsori și în mai multe regiuni, iar autoritățile recomandă prudență sporită în trafic.

Trafic îngreunat din cauza poleiului și a zăpezii

Ninsoarea abundentă și temperaturile negative au creat deja probleme serioase pe șosele. Pe arterele intens circulate, carosabilul alunecos a dus la producerea unor accidente în lanț. În unele zone, mai multe tamponări s-au înregistrat în doar câteva minute, șoferii fiind luați prin surprindere de poleiul format rapid, scrie Click.

Autoritățile recomandă anvelope de iarnă, evitarea deplasărilor inutile și prudență maximă, mai ales dimineața și seara.

Stațiuni montane sub zăpadă

La munte, stratul de zăpadă a crescut vizibil într-un timp scurt, transformând complet peisajul. În unele localități izolate, accesul a devenit dificil, iar utilajele de deszăpezire intervin constant pentru a menține drumurile accesibile.

Gerul afectează întreaga țară

Valul de frig s-a resimțit puternic în aproape toate regiunile țării. Dimineața, temperaturile au coborât sub -10 grade Celsius în numeroase județe, iar în nord și centru valorile au fost chiar mai scăzute.

Un șofer de transport public a declarat: „Este foarte greu să se încălzească. Până ajunge la o temperatură acceptabilă durează mult, iar frigul afectează inclusiv funcționarea echipamentelor.”

Minime extreme în sud și est

În sudul țării și în zonele subcarpatice, locuitorii au înfruntat dimineți cu -14 grade Celsius. Consumul de combustibil pentru încălzire a crescut semnificativ.

Localnicii spun: „Ne îmbrăcăm gros, facem focul mai des, nu prea ai ce face. Așa frig nu a mai fost de mult.”

Gerul persistent a dus și la înghețarea aproape completă a lacurilor din sud-est, iar păsările se adună în ultimele porțiuni de apă libere. Peisajele create de gheață au atras vizitatori, care au venit să le admire în ciuda temperaturilor extreme.

Vreme extremă până la mijlocul săptămânii viitoare

Meteorologii anunță că actuala pauză de la ger va fi de scurtă durată. Din weekend, un nou val de aer rece va menține temperaturi foarte scăzute până spre mijlocul săptămânii viitoare.

Valorile nocturne ar putea ajunge până la -20 de grade Celsius, în special în depresiunile intramontane și în estul Transilvaniei.

Chiar dacă primul episod de ger părea depășit, iarna revine cu forțe proaspete. Se așteaptă zile cu frig intens, ninsori și drumuri dificile, iar autoritățile recomandă populației să respecte avertizările și să se pregătească pentru temperaturi extreme.