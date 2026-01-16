B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM

Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM

Iulia Petcu
16 ian. 2026, 21:21
Anul 2025 confirmă accelerarea încălzirii climatice în România. Ce arată datele oficiale ale ANM
Cuprins
  1. De ce este anul 2025 unul dintre cei mai calzi ani din istorie
  2. Cum se înscrie 2025 în tendința ultimilor ani
  3. Cât de frecvente au fost fenomenele meteo periculoase
  4. Seceta și precipitațiile, două probleme extreme în 2025

Anul 2025 a confirmat tendința accentuată de încălzire a climei din România, potrivit bilanțului publicat de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Datele oficiale arată un an dominat de temperaturi peste medie și de episoade severe de secetă, cu impact extins la nivel național.

De ce este anul 2025 unul dintre cei mai calzi ani din istorie

Conform ANM, anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din România, de la începutul măsurătorilor meteorologice moderne, realizate după anul 1901. Temperatura medie anuală a ajuns la 11,95 grade Celsius, valoare care depășește cu 1,22 grade media climatologică aferentă perioadei 1991 – 2020.

Nouă dintre cele 12 luni au înregistrat temperaturi mai ridicate decât normalul, luna ianuarie fiind cea mai îndepărtată de mediile multianuale. În toate lunile de iarnă, abaterile termice au depășit pragul de trei grade Celsius.

Cum se înscrie 2025 în tendința ultimilor ani

Specialiștii ANM subliniază că intervalul 2012–2025 reprezintă cel mai cald segment de 14 ani consecutivi din istoria observațiilor meteorologice naționale. Această perioadă reconfirmă tendința constantă de creștere a temperaturii aerului și intensificarea fenomenelor extreme.

În clasamentul celor mai calzi ani, 2025 este devansat doar de 2024, 2023 și 2019, toți ani marcați de recorduri termice. Evoluția indică o schimbare structurală a climei, nu doar episoade izolate.

Cât de frecvente au fost fenomenele meteo periculoase

Pe parcursul anului 2025, Administrația Națională de Meteorologie a emis 170 de avertizări meteorologice generale. Dintre acestea, 14 au fost de cod roșu, indicând fenomene cu potențial ridicat de risc pentru populație și infrastructură.

Abaterile termice pozitive s-au manifestat în special în lunile martie, noiembrie și decembrie, care au fost cu peste trei grade mai calde decât normalul climatologic. De asemenea, lunile iunie și septembrie au fost considerate foarte calde, raportează HotNews.

Seceta și precipitațiile, două probleme extreme în 2025

Anul 2025 a fost caracterizat de șapte luni secetoase, luna iunie fiind cea mai severă din istorie din acest punct de vedere. Cantitatea medie de precipitații a fost de doar 18,9 milimetri, față de o medie normală de 90,5 milimetri.

Vara anului trecut s-a clasat drept a patra cea mai secetoasă vară la nivel național, cu un total de 143,8 milimetri de precipitații. La finalul lunii august, seceta pedologică era extremă sau puternică în cea mai mare parte a țării.

Deși anul a fost dominat de lipsa precipitațiilor, în cinci luni cantitățile lunare au depășit media multianuală. Luna mai 2025 a adus cea mai mare cantitate lunară, de 120,6 milimetri, față de o medie de 74,2 milimetri.

În prima decadă a lunii octombrie, 51 de stații meteorologice au raportat cantități de peste 100 de milimetri. La 13 dintre acestea au fost depășite recordurile maxime lunare anterioare.

Tags:
Citește și...
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
Meteo
Ger puternic și ninsori fără pauză. Orașul din România unde va ninge timp de 12 zile încontinuu
România se pregătește pentru un nou val de ger! Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
România se pregătește pentru un nou val de ger! Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Vremea azi, 14 ianuarie. Ninsori viscolite și val de ger în toate regiunile
Meteo
Vremea azi, 14 ianuarie. Ninsori viscolite și val de ger în toate regiunile
Vremea în România, 13 ianuarie 2026. Iarna autentică aduce temperaturi extrem de scăzute și zăpadă pe arii extinse
Meteo
Vremea în România, 13 ianuarie 2026. Iarna autentică aduce temperaturi extrem de scăzute și zăpadă pe arii extinse
Ger extrem în România: ANM a emis Cod galben. Ce temperaturi vor urma
Meteo
Ger extrem în România: ANM a emis Cod galben. Ce temperaturi vor urma
Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
Meteo
Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
Noaptea cea mai geroasă din această iarnă. Ce temperaturi vor fi înregistrate
Meteo
Noaptea cea mai geroasă din această iarnă. Ce temperaturi vor fi înregistrate
Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Bucureștenii, avertizați să evite deplasările
Meteo
Fenomen meteo extrem de periculos în Capitală. Bucureștenii, avertizați să evite deplasările
Prognoza meteo pentru 12 ianuarie. Săptămâna începe cu o zi foarte geroasă. Temperaturile coboară până la -19 grade
Meteo
Prognoza meteo pentru 12 ianuarie. Săptămâna începe cu o zi foarte geroasă. Temperaturile coboară până la -19 grade
Gerul pune stăpânire pe țară în următoarele zile. Temperaturile vor scădea până la – 19 grade
Meteo
Gerul pune stăpânire pe țară în următoarele zile. Temperaturile vor scădea până la – 19 grade
Ultima oră
21:24 - Irineu Darău: „Acordul UE – Mercosur va aduce mai mulți bani și locuri de muncă în România”. Explicațiile ministrului (VIDEO)
20:47 - Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
20:38 - Tensiuni între două țări NATO. Grecia ia în calcul extinderea apelor teritoriale, în pofida tensiunilor cu Turcia. Ce reacții riscă să provoace decizia
20:16 - Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
19:52 - Pedeapsa primită de avocata din București care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei: „Vă omor pe toți”
19:43 - Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Rodnei. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă asupra riscului major de avalanșe (VIDEO)
19:08 - Teo Trandafir a răbufnit, după ani de zile de critici primite: „Am fost făcută în toate chipurile legate de acest aspect”
18:46 - Premieră: Ordin de protecție împotriva unei mame care ani de zile și-a ținut copilul departe de tată
18:22 - Oana Roman: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit fiica sa la școală
18:19 - Uniunea Europeană analizează extinderea tarifelor pentru mașinile hibride chinezești. Ce impact ar putea avea asupra pieței auto