Anul 2025 a confirmat tendința accentuată de încălzire a climei din România, potrivit bilanțului publicat de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Datele oficiale arată un an dominat de temperaturi peste medie și de episoade severe de secetă, cu impact extins la nivel național.

De ce este anul 2025 unul dintre cei mai calzi ani din istorie

Conform , anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din România, de la începutul măsurătorilor meteorologice moderne, realizate după anul 1901. Temperatura medie anuală a ajuns la 11,95 grade Celsius, valoare care depășește cu 1,22 grade media climatologică aferentă perioadei 1991 – 2020.

Nouă dintre cele 12 luni au înregistrat temperaturi mai ridicate decât normalul, luna ianuarie fiind cea mai îndepărtată de mediile multianuale. În toate lunile de iarnă, abaterile termice au depășit pragul de trei grade Celsius.

Cum se înscrie 2025 în tendința ultimilor ani

Specialiștii ANM subliniază că intervalul 2012–2025 reprezintă cel mai cald segment de 14 ani consecutivi din istoria observațiilor meteorologice naționale. Această perioadă reconfirmă tendința constantă de creștere a temperaturii aerului și intensificarea fenomenelor extreme.

În clasamentul celor mai calzi ani, este devansat doar de 2024, 2023 și 2019, toți ani marcați de recorduri termice. Evoluția indică o schimbare structurală a climei, nu doar episoade izolate.

Cât de frecvente au fost fenomenele meteo periculoase

Pe parcursul anului 2025, Administrația Națională de Meteorologie a emis 170 de avertizări meteorologice generale. Dintre acestea, 14 au fost de cod roșu, indicând fenomene cu potențial ridicat de risc pentru populație și infrastructură.

Abaterile termice pozitive s-au manifestat în special în lunile martie, noiembrie și decembrie, care au fost cu peste trei grade mai calde decât normalul climatologic. De asemenea, lunile iunie și septembrie au fost considerate foarte calde, raportează HotNews.

Seceta și precipitațiile, două probleme extreme în 2025

Anul 2025 a fost caracterizat de șapte luni secetoase, luna iunie fiind cea mai severă din istorie din acest punct de vedere. Cantitatea medie de precipitații a fost de doar 18,9 milimetri, față de o medie normală de 90,5 milimetri.

Vara anului trecut s-a clasat drept a patra cea mai secetoasă vară la nivel național, cu un total de 143,8 milimetri de precipitații. La finalul lunii august, pedologică era extremă sau puternică în cea mai mare parte a țării.

Deși anul a fost dominat de lipsa precipitațiilor, în cinci luni cantitățile lunare au depășit media multianuală. Luna mai 2025 a adus cea mai mare cantitate lunară, de 120,6 milimetri, față de o medie de 74,2 milimetri.

În prima decadă a lunii octombrie, 51 de stații meteorologice au raportat cantități de peste 100 de milimetri. La 13 dintre acestea au fost depășite recordurile maxime lunare anterioare.