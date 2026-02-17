Guvernul, în alertă din cauza vremii extreme! Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat, marți, o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență, în contextul avertizărilor severe emise de meteorologi și hidrologi pentru următoarele zile.

Reuniunea a avut loc la dispoziția ministrului Diana Buzoianu, după ce Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au emis mai multe atenționări privind intensificarea fenomenelor extreme.

Secretarul de stat Raul Pop, care a condus ședința, a dispus monitorizarea permanentă a situației din teren și evaluarea stratului de zăpadă la nivelul fiecărui bazin hidrografic.

„Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic şi hidrologic ridicat. Este esenţial ca autorităţile locale să fie în alertă şi să aplice fără întârziere măsurile preventive”, a precizat secretarul de stat.

Guvernul, în alertă din cauza vremii extreme! Ce măsuri au fost stabilite pentru prevenirea riscurilor

În cadrul întâlnirii s-a decis supravegherea continuă a cursurilor de apă și menținerea unei legături permanente cu inspectoratele pentru situații de urgență, în cazul în care va fi nevoie de intervenții rapide.

„Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic şi hidrologic ridicat. Este esenţial ca autorităţile locale să fie în alertă şi să aplice fără întârziere măsurile preventive. Colegii de la ANAR să supravegheze permanent cursurile de apă şi să menţină legătura cu Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul în care este nevoie de intervenţii pentru a se debloca albiile cursurilor de apă în vederea asigurării scurgerii. Totodată, este important ca, prin unităţile teritoriale, ANAR să acţioneze pentru funcţionarea prizelor de apă, în vederea asigurării alimentării cu apă a populaţiei din toate localităţile cu sistem centralizat, asigurarea nivelului de apă optim prin exploatarea coordonată a lacurilor de acumulare”, a menționat Raul Pop.

Există pericole pentru elevii aflați în vacanța de schi?

Autoritățile atrag atenția că situația este delicată mai ales în zonele montane, unde numeroși elevi se află în vacanța de schi. Intensificările vântului și viscolul pot crea condiții periculoase.

„Având în vedere că în această perioadă este vacanţa de schi a elevilor şi mulţi dintre ei sunt la munte, exact acolo unde sunt prognozate intensificări ale vântului şi viscol, este nevoie ca toţi cei implicaţi să fie informaţi şi să se ia măsuri de prevenire. Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate. Prevenţia şi prudenţa sunt esenţiale în următoarele ore”, a mai adăugat Raul Pop.

Guvernul, în alertă din cauza vremii extreme! Ce zone sunt vizate de Codul portocaliu de ninsori

Potrivit , Capitala și 12 județe din Muntenia și Moldova intră de marți seara sub , viscol și vânt puternic. Stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de centimetri.

De asemenea, sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova, precum și zone extinse din Carpații Meridionali, Orientali și Munții Banatului sunt sub Cod galben de precipitații însemnate, viscol și polei.

Unde există risc de inundații

Hidrologii au emis Cod galben de inundații valabil până miercuri după-amiază pe râuri din județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Constanța și Tulcea. Sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție, creșteri rapide de debite și inundații locale.