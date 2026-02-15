Vremea din 15 februarie aduce o schimbare clară de registru în România, cu o răcire accentuată resimțită în majoritatea regiunilor. Meteorologii avertizează asupra unui tablou meteo dominat de precipitații, vânt puternic și fenomene care pot crea dificultăți în trafic.

Cum evoluează temperaturile față de ziua precedentă

Comparativ cu intervalul anterior, valorile termice scad semnificativ, mai ales pe parcursul zilei în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei și 17 grade în sudul Munteniei, în timp ce minimele vor coborî până la -7 grade.

Această distribuție termică indică o pătrundere a aerului rece, care readuce senzația de iarnă în zonele nordice și montane, în contrast cu sudul țării.

Ce tip de precipitații sunt așteptate în cursul zilei

Cerul va fi predominant noros în jumătatea de nord a teritoriului și temporar noros în rest, iar precipitațiile vor apărea pe arii extinse. În sud și sud-est va ploua, în timp ce în celelalte regiuni vor fi precipitații mixte, iar la munte vor predomina treptat .

Pe timpul nopții, în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5-8 centimetri.

Unde se intensifică vântul și ce efecte produce

va avea intensificări pe parcursul zilei în cea mai mare parte a țării, iar noaptea mai ales în sud și est. Rafalele vor atinge în general 50-60 km/h, iar la munte, izolat, pot depăși 70-80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Presiunea atmosferică este în scădere accentuată, cu valori foarte coborâte, semn al unui câmp ciclonic intens care favorizează instabilitatea.

Ce atenționări meteo sunt în vigoare

a emis mai multe avertizări Cod galben de vânt pentru 15 februarie, vizând Dobrogea și estul Munteniei în prima parte a zilei. Județe precum Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița și Călărași sunt afectate de rafale de până la 60 km/h.

Ulterior, avertizarea se extinde către sudul și estul țării, incluzând și județe din Oltenia și Moldova, unde vântul poate atinge izolat 65-70 km/h.

În cursul dimineții, circulația se desfășoară în condiții de ceață, cu vizibilitate sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, pe drumuri din opt județe: Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vrancea. Fenomenul afectează inclusiv un tronson al autostrăzii A7, în timp ce pe marile artere din sud și vest circulația se desfășoară normal.

Cum va fi vremea în București și la munte

În București, vremea rămâne mai caldă decât normalul datei pe parcursul zilei, cu maxime de 14-15 grade. Cerul va fi noros, va ploua temporar, iar vântul va avea intensificări cu rafale de până la 45 km/h, urmând ca noaptea să se răcească.

La munte, răcirea este mai accentuată, în special în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, unde ninsorile și viscolul pot crea condiții dificile.