B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane

Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane

B1.ro
17 feb. 2026, 09:47
Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Vremea 17 februarie în Moldova și Transilvania
  2. Viscol puternic și vizibilitate redusă în zonele montane și în sudul țării
  3. Ninsori și vânt puternic în București

Vremea 17 februarie vine temperaturi scăzute în sudul țării, iar în restul teritoriului valorile pe timp de noapte vor fi în creștere față de ziua precedentă. Cerul va rămâne noros în majoritatea zonelor, iar precipitațiile se vor extinde treptat, devenind moderate cantitativ. Noaptea, ninsorile vor predomina în cea mai mare parte a țării, fiind așteptat un strat de zăpadă consistent.

Vremea 17 februarie în Moldova și Transilvania

În Moldova, Transilvania și în zonele montane va ninge pe tot parcursul intervalului, iar stratul de zăpadă nou depus va măsura în medie între 5 și 15 centimetri. Local, în anumite zone, acesta poate atinge chiar 30 de centimetri. În Oltenia, Muntenia și Banat, precipitațiile vor fi mixte ziua, însă noaptea se vor transforma în ninsori. Izolat se va forma ceață și vor exista condiții de polei sau ghețuș, îngreunând circulația rutieră. Temperaturile maxime se vor situa între -3 și 9 grade Celsius. Minimele nopții vor coborî în general până la -8 grade Celsius. Vântul va sufla cu viteze de 45-65 km/h în majoritatea regiunilor.

Viscol puternic și vizibilitate redusă în zonele montane și în sudul țării

Vântul va prezenta intensificări susținute în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, accentuând senzația de frig. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor fi extrem de puternice, atingând viteze de 70-90 km/h. Această intensificare a vântului va provoca viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 25 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp, potrivit meteo.

Ninsori și vânt puternic în București

În Capitală, vremea se va răci semnificativ, iar cerul va rămâne acoperit. Pe parcursul zilei vor fi precipitații mixte, dar seara și noaptea vor predomina ninsorile. Se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 8-15 centimetri, iar vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h. Vizibilitatea va fi redusă din cauza viscolului, iar temperatura maximă nu va depăși 3 grade, în timp ce minima va coborî la -1 grad.

Tags:
Citește și...
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală
Meteo
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Meteo
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Iarna pune stăpânire pe România. Zonele unde stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm. Anunțul ANM
Meteo
Iarna pune stăpânire pe România. Zonele unde stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm. Anunțul ANM
Vremea, 16 februarie: ninsori la munte, lapoviță în sud și temperaturi în scădere în toată țara
Meteo
Vremea, 16 februarie: ninsori la munte, lapoviță în sud și temperaturi în scădere în toată țara
Vremea azi, 15 februarie. România intră sub influența unui front rece, cu precipitații și ceață
Meteo
Vremea azi, 15 februarie. România intră sub influența unui front rece, cu precipitații și ceață
Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene
Meteo
Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene
Vremea 14 februarie: ceață densă, vizibilitate redusă și vreme neobișnuit de variabilă
Meteo
Vremea 14 februarie: ceață densă, vizibilitate redusă și vreme neobișnuit de variabilă
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
Meteo
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
Vremea, 13 februarie: ploi în Dobrogea, ceață în București. Iată prognoza meteo
Meteo
Vremea, 13 februarie: ploi în Dobrogea, ceață în București. Iată prognoza meteo
Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud
Meteo
Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud
Ultima oră
13:02 - Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
12:57 - Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria
12:39 - O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
12:38 - Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru
12:35 - ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
12:33 - Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
12:29 - Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
12:13 - Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați
12:02 - România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
12:01 - Cum ar fi dispărut recesiunea dacă era Călin Georgescu președinte. Delirul „hrană, apă, energie”, readus pe tapet de idolul suveraniștilor (VIDEO)