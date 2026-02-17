Vremea 17 februarie vine temperaturi scăzute în sudul țării, iar în restul teritoriului valorile pe timp de noapte vor fi în creștere față de ziua precedentă. Cerul va rămâne noros în majoritatea zonelor, iar precipitațiile se vor extinde treptat, devenind moderate cantitativ. Noaptea, ninsorile vor predomina în cea mai mare parte a țării, fiind așteptat un strat de zăpadă consistent.

Vremea 17 februarie în Moldova și Transilvania

În Moldova, Transilvania și în zonele montane va ninge pe tot parcursul intervalului, iar stratul de zăpadă nou depus va măsura în medie între 5 și 15 centimetri. Local, în anumite zone, acesta poate atinge chiar 30 de centimetri. În Oltenia, Muntenia și Banat, precipitațiile vor fi mixte ziua, însă noaptea se vor transforma în . Izolat se va forma ceață și vor exista condiții de polei sau ghețuș, îngreunând circulația rutieră. Temperaturile maxime se vor situa între -3 și 9 grade Celsius. Minimele nopții vor coborî în general până la -8 grade Celsius. Vântul va sufla cu viteze de 45-65 km/h în majoritatea regiunilor.

Viscol puternic și vizibilitate redusă în zonele montane și în sudul țării

Vântul va prezenta intensificări susținute în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, accentuând senzația de frig. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor fi extrem de puternice, atingând viteze de 70-90 km/h. Această intensificare a vântului va provoca viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 25 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp, potrivit .

Ninsori și vânt puternic în București

În Capitală, vremea se va răci semnificativ, iar cerul va rămâne acoperit. Pe parcursul zilei vor fi precipitații mixte, dar seara și noaptea vor predomina ninsorile. Se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 8-15 centimetri, iar vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h. Vizibilitatea va fi redusă din cauza viscolului, iar temperatura maximă nu va depăși 3 grade, în timp ce minima va coborî la -1 grad.