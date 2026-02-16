După o perioadă cu valori peste normalul calendaristic în unele regiuni, vremea intră într-un proces de răcire accentuată. Luni, 16 februarie, aduce soare în vest în prima parte a zilei, însă norii se adună treptat, iar spre seară și în cursul nopții își fac apariția precipitațiile. La munte va ninge, iar în sud și vest sunt anunțate precipitații mixte.

Temperaturile scad în toate regiunile. La amiază se vor înregistra minus 6 grade în nordul Moldovei, în timp ce în extremitatea sudică a țării maximele vor ajunge la 11 grade.

Atmosferă închisă în est și sud-est

În Dobrogea și Bărăgan predomină cerul acoperit. Vor apărea ploi slabe, iar spre seară și în cursul nopții sunt posibile episoade de lapoviță. Vântul va sufla cu intensificări de 45-55 km/h, accentuând senzația de frig. Dacă duminică s-au înregistrat 14 grade la Călărași, luni valorile nu vor mai depăși 8 grade, conform .

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit pe parcursul întregii zile. Șansele de ploaie sunt reduse, însă vântul va fi prezent, iar temperaturile vor coborî. La Brăila, după prânz, se vor înregistra aproximativ 4 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea va fi mohorâtă și rece, cu maxime ce nu vor depăși minus 6 grade.

Soare temporar în vest și nord-vest

Nordul Transilvaniei și Maramureșul beneficiază de perioade însorite, iar temperaturile vor ajunge la 2-3 grade după-amiaza. În vestul țării, soarele își va face apariția temporar, însă spre seară cerul se va înnora, iar noaptea vor apărea precipitații mixte. În sudul Banatului, la Reșița, maximele vor fi în jur de 6 grade.

În Transilvania predomină cerul acoperit, cu scurte intervale însorite doar în vestul provinciei. Noaptea, precipitațiile apar izolat, iar la munte va ninge. Spre dimineață, la Miercurea Ciuc, temperaturile pot coborî până la minus 10 grade.

Sudul țării: maxime de 10-11 grade

Oltenia va avea parte de o zi mai însorită, însă norii se adună treptat spre seară, iar în cursul nopții apar precipitații mixte. Temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă, atingând aproximativ 10 grade.

În regiunile sudice, soarele va apărea în vestul Munteniei, dar în restul zonei înnorările persistă. Noaptea sunt posibile precipitații slabe, iar vântul va avea intensificări de până la 55 km/h. Maximele vor ajunge la 11 grade în Lunca Dunării.

Cum va fi în Capitală și la munte

În , noaptea aduce cer variabil și o minimă de 3 grade. Marți, vremea devine predominant închisă, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 8 grade.

La munte, răcirea se accentuează. Norii se înmulțesc, apar ninsori, iar în cursul nopții acestea se vor extinde pe arii mai largi.