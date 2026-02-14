Iarna revine în forță în România, potrivit avertizărilor transmise de meteorologii ANM, care anunță precipitații extinse și o răcire accentuată a vremii. Până la începutul săptămânii viitoare, mai multe regiuni vor fi afectate de ninsori, lapoviță, vânt puternic și depuneri de zăpadă.

În ce zone sunt așteptate ninsori și precipitații mixte

Conform prognozei, ninsorile vor fi prezente în Moldova, Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, iar la munte vor predomina episoadele de ninsoare. În intervalul următor, precipitațiile vor fi în general moderate cantitativ, cu acumulări de 10–15 l/mp și izolat chiar 20–30 l/mp.

Meteorologii precizează că „precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm şi izolat în jurul a 20 cm”.

Cum se schimbă vremea începând de duminică

Ziua de duminică și noaptea de duminică spre luni aduc o extindere a fenomenelor de iarnă în estul și centrul țării. Ninsori și lapoviță vor fi semnalate în Moldova și local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 5–8 centimetri.

Pe alocuri, condițiile meteo vor favoriza formarea ghețușului, crescând riscul de accidente rutiere. În același timp, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale cuprinse între 40 și 60 km/h.

„ se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest”, au mai transmis meteorologii, relatează stiripesurse.ro.

Unde este valabil codul galben de vânt

Pentru ziua de duminică, în intervalul 08:00–14:00, a fost emis cod galben de vânt în Dobrogea și estul Munteniei, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h. Ulterior, de duminică după-amiază până luni dimineață, intensificări similare, izolat chiar de 65–70 km/h, sunt prognozate în mai multe județe din sudul și estul țării.

Ce avertizări sunt emise pentru ninsori viscolite

Tot în acest interval, a emis cod galben de ninsori viscolite și depuneri de zăpadă în mai multe zone.

„În judeţele Botoşani, Iaşi, în zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, precum şi în zona de munte a judeţelor Caraş Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea şi Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm şi vizibilitatea va fi redusă”, arată ANM.