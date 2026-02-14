B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene

Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene

Iulia Petcu
14 feb. 2026, 14:53
Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. În ce zone sunt așteptate ninsori și precipitații mixte
  2. Cum se schimbă vremea începând de duminică
  3. Unde este valabil codul galben de vânt
  4. Ce avertizări sunt emise pentru ninsori viscolite

Iarna revine în forță în România, potrivit avertizărilor transmise de meteorologii ANM, care anunță precipitații extinse și o răcire accentuată a vremii. Până la începutul săptămânii viitoare, mai multe regiuni vor fi afectate de ninsori, lapoviță, vânt puternic și depuneri de zăpadă.

În ce zone sunt așteptate ninsori și precipitații mixte

Conform prognozei, ninsorile vor fi prezente în Moldova, Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, iar la munte vor predomina episoadele de ninsoare. În intervalul următor, precipitațiile vor fi în general moderate cantitativ, cu acumulări de 10–15 l/mp și izolat chiar 20–30 l/mp.

Meteorologii precizează că „precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm şi izolat în jurul a 20 cm”.

Cum se schimbă vremea începând de duminică

Ziua de duminică și noaptea de duminică spre luni aduc o extindere a fenomenelor de iarnă în estul și centrul țării. Ninsori și lapoviță vor fi semnalate în Moldova și local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 5–8 centimetri.

Pe alocuri, condițiile meteo vor favoriza formarea ghețușului, crescând riscul de accidente rutiere. În același timp, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale cuprinse între 40 și 60 km/h.

Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest”, au mai transmis meteorologii, relatează stiripesurse.ro.

Unde este valabil codul galben de vânt

Pentru ziua de duminică, în intervalul 08:00–14:00, a fost emis cod galben de vânt în Dobrogea și estul Munteniei, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h. Ulterior, de duminică după-amiază până luni dimineață, intensificări similare, izolat chiar de 65–70 km/h, sunt prognozate în mai multe județe din sudul și estul țării.

Ce avertizări sunt emise pentru ninsori viscolite

Tot în acest interval, ANM a emis cod galben de ninsori viscolite și depuneri de zăpadă în mai multe zone.

„În judeţele Botoşani, Iaşi, în zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, precum şi în zona de munte a judeţelor Caraş Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea şi Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm şi vizibilitatea va fi redusă”, arată ANM.

Tags:
Citește și...
Vremea 14 februarie: ceață densă, vizibilitate redusă și vreme neobișnuit de variabilă
Meteo
Vremea 14 februarie: ceață densă, vizibilitate redusă și vreme neobișnuit de variabilă
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
Meteo
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
Vremea, 13 februarie: ploi în Dobrogea, ceață în București. Iată prognoza meteo
Meteo
Vremea, 13 februarie: ploi în Dobrogea, ceață în București. Iată prognoza meteo
Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud
Meteo
Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud
Vremea în România, 10 februarie: Cod Galben de frig, ninsori și vânt puternic
Meteo
Vremea în România, 10 februarie: Cod Galben de frig, ninsori și vânt puternic
Vremea geroasă revine în majoritatea regiunilor țării. ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori și polei
Meteo
Vremea geroasă revine în majoritatea regiunilor țării. ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori și polei
Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni
Meteo
Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni
Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
Meteo
Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
Meteo
Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
Meteo
Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
Ultima oră
16:46 - Tragedie într-o localitate din Sibiu. Copil de șapte ani strivit de un balot de fân
16:27 - Concluzie șoc a experților britanici. Aleksei Navalnîi a murit otrăvit cu o toxină foarte rară
16:03 - Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată
15:26 - Ministrul Apărării, replică la criticile că România cumpără „vechituri” pentru Armată. De unde au pornit acuzațiile
14:18 - Moșii de iarnă 2026, ziua pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă. Ce semnificație are Sâmbăta Morților pe 14 februarie
13:50 - Marco Rubio reafirmă legătura dintre SUA și Europa la Conferința de Securitate de la München. Ce mesaj transmite despre alianța transatlantică (VIDEO)
13:03 - Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026
12:31 - Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră
11:32 - Al treilea shutdown din mandatul lui Trump. Ce a declanșat paralizia bugetară a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite
10:48 - Zeci de intervenții Salvamont într-o singură zi. Unde au fost cele mai multe intervenții și ce riscuri semnalează salvatorii