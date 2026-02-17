B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii

Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii

Selen Osmanoglu
17 feb. 2026, 09:30
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ninsori și vânt puternic începând de marți
  2. Miercuri, vreme rece și ninsori slabe
  3. Recomandări pentru bucureșteni

Capitala intră din nou sub influența iernii autentice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Un cod galben de ninsori și viscol este valabil începând de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 14:00. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, precipitații mixte și intensificări ale vântului, care vor reduce vizibilitatea și vor favoriza acumularea unui strat consistent de zăpadă. Iată prognoza meteo!

Ninsori și vânt puternic începând de marți

Începând de marți, 17 februarie, cerul va deveni predominant noros, iar precipitațiile vor fi inițial mixte: ploaie, lapoviță și ninsoare. Spre seară și în cursul nopții, ninsoarea va predomina, favorizând depunerea unui strat de zăpadă estimat între 8 și 15 centimetri.

Cantitățile de apă prognozate se situează între 15 și 25 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări rapide pe carosabil și trotuare. Vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale de 50-70 km/h, determinând apariția viscolului și reducerea vizibilității sub 100 de metri în anumite zone.

Temperaturile maxime vor ajunge la 2-3 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî în jurul valorii de -1 grad.

Miercuri, vreme rece și ninsori slabe

Miercuri, vremea va rămâne rece. În primele ore ale zilei sunt posibile ninsori slabe, cu depuneri suplimentare de 1-3 centimetri. Ulterior, cerul va deveni variabil.

Vântul va continua să sufle moderat, cu rafale de 45-55 km/h, viscolind temporar ninsoarea deja depusă. Temperatura maximă va fi de aproximativ 2 grade Celsius, iar minima va scădea până la -4…-3 grade.

Recomandări pentru bucureșteni

Bucureștenii sunt sfătuiți să respecte următoarele aspecte pentru propria siguranță:

  • Șoferii trebuie să circule cu prudență și să aibă autovehiculele echipate pentru iarnă.
  • Pietonii trebuie să fie atenți la polei și la vizibilitatea redusă.
  • Persoanele vulnerabile sunt sfătuite să evite deplasările neesențiale în intervalele cu viscol puternic.

Bucureștiul se confruntă astfel cu un episod de iarnă severă, iar autoritățile recomandă prudență sporită în această perioadă. Pentru informații actualizate, este indicat să urmăriți avertizările oficiale ale ANM.

