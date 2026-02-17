Hidrologii avertizează asupra riscului de inundații locale în mai multe județe, după ce au fost prognozate precipitații consistente și creșteri de debite. Autoritățile au instituit Cod galben, valabil de marți după-amiază până miercuri, pe fondul condițiilor hidrometeorologice actuale.

De ce a fost emis Codul galben de inundații

(INHGA) a anunțat că decizia a fost luată ținând cont de precipitațiile prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă și propagarea scurgerilor. Potrivit comunicatului oficial, avertizarea este valabilă începînd cu 17.02.2026 ora 16:00 până la 18.02.2026 ora 14:00.

Hidrologii atrag atenția că, în acest interval, se pot produce „scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale”. De asemenea, sunt posibile creșteri de debite și niveluri, cu probabilitatea depășirii cotelor de atenție.

Ce râuri și județe sunt vizate de avertizare

Codul galben vizează râuri din județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Constanța și Tulcea, conform informării transmise de hidrologi. Sunt menționate, printre altele, bazinele Desnăţui, Jiu, Olt, Călmăţui, Vedea și râurile din Dobrogea.

„În acest context sunt vizate râuri din judeţele: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Constanţa şi Tulcea, unde se pot produce scurgeri importante pe versanţi”, au transmis specialiștii. Aceștia subliniază că fenomenele periculoase pot apărea și pe afluenți de grad inferior sau cursuri de apă necadastrate.

Ce recomandări au autoritățile pentru populație

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenționare și să nu traverseze zonele inundate. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor, relatează stiripesurse.ro.

Hidrologii cer urmărirea constantă a evoluției situației și respectarea indicațiilor autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență. „În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice”, se mai arată în comunicatul INHGA.