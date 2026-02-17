B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 11:09
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cod portocaliu de ninsori și viscol
  2. Cod galben în alte județe
  3. Prognoza meteo pentru București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic valabil în 12 județe și în București, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00.

Cod portocaliu de ninsori și viscol

Vizate de codul portocaliu sunt județele: Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov și Bucureștiul.

„În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60….85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m”, a anunțat ANM.

Sursa: ANM

Cod galben în alte județe

Iar în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 12:00 e în vigoare un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și polei în zone din sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova.

„Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40…45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m”, anunță meteorologii.

Iar un alt cod galben de vreme rea va fi în vigoare de marți seara, de la ora 22:00, până miercuri, la ora 12:00: „În Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp)”.

Prognoza meteo pentru București

ANM a mai anunțat că în Capitală cerul va fi noros și va ninge consistent pe parcursul următoarelor zile.

În intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, 8:00, cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte, iar seara vor fi depuneri de polei. Noaptea va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20 – 35 cm, iar cantitățile de apă acumulate vor fi de 25 – 40 litri/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h, va fi viscol și vizibilitate scăzută. Temperatura maximă va fi de 2- 3 grade, iar minima va fi de -1 grad.

În perioada 18 februarie, ora 8:00 – 19 februarie, ora 10:00, vor fi înnorări și ninsoare până spre orele prânzului (5 – 10 cm), astfel încât stratul de zăpadă va avea grosimi de 25 – 45 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2 – 3 grade, iar cea minimă între -5 și -3 grade.

