Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte

Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte

03 feb. 2026, 08:04
Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte
Când vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au anunțat prognoza. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ger accentuat în timpul nopții și dimineții
  2. Încălzire ușoară pe parcursul zilei
  3. Vânt puternic în zona montană
  4. Vremea în București
  5. Condiții meteo la munte

După o noapte geroasă, ziua de marți, 3 februarie, aduce doar o încălzire timidă la nivel național. Frigul rămâne accentuat în estul și sudul țării, unde sunt așteptate ninsori slabe, polei și intensificări ale vântului, în special în zonele montane, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Ger accentuat în timpul nopții și dimineții

România traversează încă o noapte cu temperaturi extrem de scăzute, minimele coborând până la -16 grade Celsius în special în regiunile estice și sudice. În primele ore ale zilei, vremea va fi rece în întreaga țară, cu ger accentuat în Moldova, Oltenia, estul și sud-estul Transilvaniei, dar și local în Muntenia și Dobrogea.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar ninsorile slabe vor apărea izolat la munte, precum și în Maramureș, Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale în sudul Banatului și pe litoral.

Încălzire ușoară pe parcursul zilei

Pe timpul zilei, temperaturile vor marca o ușoară creștere în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, în zonele extracarpatice, vremea va rămâne deosebit de rece, local geroasă, mai ales în Moldova, Oltenia, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și pe arii restrânse din Muntenia și Dobrogea.

Cerul va avea înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi slabe și variate. Se vor semnala ninsori locale la munte și în nord-vestul Moldovei, precipitații mixte în Maramureș și Transilvania și ploi izolate în Banat și Crișana. Izolat, se va forma polei, existând și condiții de depuneri de chiciură.

Vânt puternic în zona montană

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, iar pe timpul nopții și în zona montană înaltă, precum și local în Moldova, rafalele vor atinge viteze de 40-60 km/h. În Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale ce pot depăși 80-90 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între -9 grade Celsius în nordul Moldovei și 8 grade în Dealurile de Vest. Minimele nocturne vor fi cuprinse între -10 și 5 grade Celsius.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -2 și 0 grade Celsius, iar minima nopții va coborî la valori între -8 și -6 grade.

Condiții meteo la munte

La munte, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi slabe, predominant sub formă de ninsoare, pe arii locale. Izolat, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în zona montană înaltă și în Munții Banatului, unde rafalele pot depăși 80-90 km/h.

