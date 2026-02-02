B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni

Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni

02 feb. 2026, 08:46
Vremea, 2 februarie: temperaturi de până la minus 15 grade și ninsori slabe în mai multe regiuni
Foto simbol: Pixabay.com
Cuprins
  1. Ger toată ziua în nordul Moldovei
  2. Vremea în regiuni
  3. Vremea în București
  4. Vremea la munte

Vremea se menține extrem de rece luni, 2 februarie, în mare parte din țară, cu temperaturi negative la prânz în sud, est și centru și cu ger persistent în nordul Moldovei. Meteorologii anunță minime de până la minus 15 grade, ninsori slabe în mai multe regiuni și intensificări ale vântului, mai ales în sudul Banatului și în sud-estul României.

Ger toată ziua în nordul Moldovei

Luni, frigul se intensifică în sudul și în estul României, iar în nordul Moldovei gerul va persista pe tot parcursul zilei. Aici se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi din țară, cu valori care pot coborî până la minus 15 grade. Cu toate că soarele își va face apariția temporar, nu este exclus să cadă câțiva fulgi de zăpadă.

Cele mai ridicate temperaturi ale zilei sunt prognozate în nord-vestul Transilvaniei și în Maramureș, unde maximele vor ajunge la 3…4 grade.

Vremea în regiuni

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața este geroasă, iar la prânz temperaturile rămân extrem de scăzute, de minus 5…minus 6 grade. Va mai ninge slab, iar vântul va sufla cu intensitate.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, cerul va fi mai mult noros. Sunt posibile fulguieli, iar vântul rămâne activ. Chiar și la amiază, temperaturile se vor situa între minus 3 și minus 4 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua va fi mohorâtă, cu cer acoperit și temperaturi ușor mai scăzute decât cele din ziua precedentă, însă aici se vor atinge cele mai ridicate valori din țară.

În vestul României, vremea se răcește semnificativ față de ziua anterioară. Maximele nu vor depăși 1 grad, cerul va fi mai mult noros, iar ninsorile slabe își vor face apariția. În sudul Banatului, vântul va avea rafale de până la 50 km/h.

În Transilvania, estul și sud-estul provinciei se confruntă cu ger, iar la Miercurea Ciuc temperaturile vor rămâne negative, în jurul valorii de minus 4 grade.

Vremea în București

În Capitală, ziua de luni aduce temperaturi scăzute, cu ninsori slabe și minus 2 grade la amiază. Vântul va sufla moderat dimineața, urmând să se mai domolească după prânz. Noaptea, cerul se va degaja, iar temperatura va coborî până la minus 10 grade la periferia orașului.

Vremea la munte

La munte, frigul este accentuat, cu ger în majoritatea masivelor la începutul zilei. Sunt așteptate ninsori slabe, iar în Carpații Orientali își va face apariția și soarele. Vântul va avea unele intensificări în Munții Banatului.

