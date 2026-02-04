B1 Inregistrari!
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor

Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor

04 feb. 2026, 07:56
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Banat
  2. Moldova și Transilvania
  3. Vremea în Crișana și Maramureș
  4. Muntenia și Oltenia
  5. Dobrogea
  6. Vremea în zona montană
  7. Vremea în București

Vremea, miercuri 4 februarie,  se va încălzi semnificativ în următoarele 24 de ore, devenind neobișnuit de caldă pentru această perioadă, în special în interiorul arcului carpatic. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -3 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 8 grade.

Banat

Vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 50-70 km/h. Pe parcursul zilei sunt așteptate ploi, iar temperaturile vor fi ridicate pentru începutul lunii februarie

Moldova și Transilvania

În Moldova  la începutul zilei se vor mai semnala ninsori slabe și lapoviță. Ulterior, pe măsură ce masa de aer cald avansează, precipitațiile se vor transforma în ploaie, existând riscul de depunere a poleiului pe alocuri.

În Transilvania valorile termice vor fi cu mult peste cele normale. Ziua va ploua, însă izolat, la începutul dimineții, mai pot fi precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare slabă. Poleiul se poate forma pe suprafețe mici.

Vremea în Crișana și Maramureș

Ziua se vor înregistra  înnorări accentuate și ploi. Temperaturile maxime vor fi generoase, încadrându-se în tendința generală de încălzire a regiunilor intracarpatice.

Muntenia și Oltenia

Ziua cerul va fi noros, iar ploile își vor face simțită prezența mai ales pe parcursul nopții. În zonele joase, vântul va avea intensificări temporare (40-50 km/h), iar pe arii restrânse se va forma ceață, potrivit meteo

Dobrogea

Vremea se menține închisă, cu ploi temporare, în special în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla local cu viteze de până la 50 km/h.

Vremea în zona montană

În Munții Banatului și pe crestele înalte ale Carpaților Meridionali, vântul va sufla tare, cu rafale de 90-100 km/h, viscolind ninsoarea. Vor fi precipitații mixte, iar în restul masivelor vântul va atinge 60-70 km/h.

Vremea în București

Vremea se încălzește, cu o maximă de aproximativ 4 grade și o minimă de 1-3 grade. Cerul va fi noros, va ploua slab pe parcursul nopții, iar condițiile de ceață vor fi prezente.

