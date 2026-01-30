Vortexul polar pune stăpânire pe România. Țara noastră intră brusc sub influența iernii, chiar de la începutul lunii februarie. După o perioadă cu temperaturi peste normalul sezonului, vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că urmează zile cu ger, vânt puternic și precipitații, în contextul revenirii vortexului polar deasupra regiunii.

Vortexul polar pune stăpânire pe România. Ce zone vor fi cele mai afectate de ger

Potrivit prognozelor, estul și nord-estul țării vor resimți cel mai puternic scăderea temperaturilor. În timpul nopților, în special în zonele depresionare, minimele pot coborî până la -15 grade Celsius. În nordul Moldovei, maximele diurne vor deveni negative și pot ajunge chiar la -7 sau -10 grade Celsius.

Vortexul polar pune stăpânire pe România. Ce tip de precipitații sunt așteptate

La munte, vor fi predominante, în timp ce în regiunile joase vor apărea ploi, lapoviță și ninsoare. Meteorologii avertizează și asupra riscului de polei, mai ales în zonele unde precipitațiile lichide vor îngheța rapid din cauza temperaturilor scăzute.

Ce spune ANM despre revenirea vortexului polar

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat că scăderea temperaturilor va fi una rapidă, chiar dacă în sud și sud-est se vor mai înregistra temporar valori ușor mai ridicate. Aceasta a precizat că maximele vor deveni negative în multe regiuni ale țării, pe fondul revenirii vortexului polar deasupra României.

Din acest motiv, ANM a emis mai multe avertizări de Cod galben pentru intensificări ale vântului, precipitații și ger, valabile în mai multe zone ale țării, potrivit .

Cum va fi afectată Capitala de acest val de aer rece

Nici Bucureștiul nu va fi ocolit de acest episod de iarnă. Începând cu 1 februarie, temperaturile maxime vor deveni negative, situându-se între -3 și -2 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi mixte, cu ploaie, lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări de până la 40–45 km/h, accentuând semnificativ senzația de frig și disconfortul termic pentru locuitorii Capitalei.

Vortexul polar pune stăpânire pe România. Cât va dura acest episod de iarnă autentică

Mateescu a transmis că vremea va fi deosebit de rece cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Astfel, luna februarie debutează sub semnul unei ierni autentice, cu temperaturi scăzute și condiții meteo dificile în mare parte din România.