„A fost așa totul în joacă”. Motivul pentru care Nicoleta Luciu s-a întors în showbiz

După o îndelungată din lumina reflectoarelor, s-a întors cu un nou , podcastul dedicat femeilor „MOM by Nicoleta Luciu”.

Motivul întoarcerii în showbiz

Nicoleta Luciu a decis să ia o pauză îndelungată din lumina reflectoarelor în august 2014, atunci când s-a mutat la Miercurea-Ciuc alături de soțul ei și de cei patru copii, conform .

Acum, ea s-a întors cu un podcast dedicat femeilor. Nicoleta Luciu spune că totul a fost „în joacă” și „rapid”.

„A fost așa totul în joacă, foarte rapid. Încă nu conștientizez ceea ce se întâmplă. Propuneri au fost în toți acești ani, dar le-am refuzat frumos pentru că nu m-am regăsit în ele. Podcastul este însă un proiect de suflet. Am tot vorbit cu o prietenă de-a mea, Loredana, cu care vorbesc de vreo 12 ani de zile, și ea are trei fete. Noi facem schimb de experiențe între mame. Orice discuție o aveam în oraș era despre copii. Și am zis să facem un proiect frumos, curat, unde umblăm la suflet. Întotdeauna vorbim despre cel mai frumos și sensibil lucru: copiii”, a declarat Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu îmbină acum viața personală cu cea profesională.

„Copiii au crescut. Zsolt are 17 ani, are 1,94 cm, urmează tripleții și ei fac 14 ani. Am numai adolescenți acasă, să-mi țineți pumnii să le pot face față”, a mai declarat ea.