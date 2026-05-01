Georgică Cornu, a primit o lovitură neașteptată la tribunal. Instanța a decis începerea judecății în dosarul în care este acuzat că a încălcat ordinul de protecție.

Ce au decis judecătorii în cazul în care este implicat Georgică Cornu

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au respins toate cererile și excepțiile invocate de fostul partener al vedetei TV. Instanța a stabilit că rechizitoriul a fost întocmit legal și că procesul poate avansa, fixând competența instanței pentru soluționarea cauzei penale, relatează .

„În temeiul art. 345 alin. (1) şi (2) C.pr.pen., respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpatul Cornu Georgică, ca neîntemeiate. În temeiul art. 346 alin. (2) C.pr.pen. raportat la art. 342 C.pr.pen., constată că Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este competentă să soluţioneze prezenta cauză, precum şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosarul cu nr. 8420/160/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul Cornu Georgică”, se arată în hotărârea pronunțată pe 30.04.2026.

Care este strategia de apărare pe care o are afaceristul

Avocata omului de afaceri, Dalina Terzi, a explicat că, deși instanța a validat urmărirea penală, soluția nu este una definitivă. Apărarea așteaptă acum motivarea judecătorilor pentru a decide dacă vor contesta această încheiere sau dacă vor alege să demonstreze nevinovăția clientului.

„Instanța a apreciat că urmărirea penală și rechizitorul au fost legal întocmite de către Parchet, iar solicitările noastre nu sunt întemeiate. Se va da o motivare. Dosarul poate să meargă în continuare și să se judece fapta penală. Soluția nu e una definitivă, împotriva ei se va putea face contestație după ce va fi comunicată. Am decis împreună cu domnul Cornu că așteptăm motivarea de astăzi și vom decide în funcție de conținutul ei dacă vom face contestație sau alegem să mergem mai departe cu dosarul penal ca să-i demonstrăm nevinovăția”, a declarat avocata Dalina Terzi pentru Spynews.ro.

Ce urmează în procesul Marinei Almășan

Dosarul va merge mai departe pentru judecarea faptei penale, după ce probele și actele de urmărire au fost considerate legale. Inculpatul are la dispoziție un termen de 3 zile pentru a face contestație de la momentul comunicării oficiale a încheierii.

„În temeiul art. 345 alin. (2) C.pr.pen., dispune comunicarea prezentei încheieri inculpatului, persoanei vătămate şi procurorului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 30.04.2026”, au concluzionat magistrații.