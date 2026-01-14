B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”

Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”

Ana Beatrice
14 ian. 2026, 12:55
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Sursă Foto: Facebook - Flavia Brigitta Mihasan
Cuprins
  1. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Flavia Mihășan la început de 2026
  2. De ce nu a reușit Flavia Mihășan să găsească o bonă pentru copiii ei

Flavia Mihășan trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere medical. Asistenta de la „Neatza” a povestit prin ce a trecut în ultima vreme și cât de greu a fost. Aceasta a mărturisit că s-a confruntat cu dureri extrem de puternice, cum nu credea că poate simți vreodată.

Sursă Foto: Facebook – Flavia Brigitta Mihasan

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Flavia Mihășan la început de 2026

În spatele zâmbetului mereu cald de pe micul ecran, Flavia Mihășan trece printr-o perioadă deloc ușoară. Deși este o femeie împlinită și o mamă devotată, care își petrece cea mai mare parte din timp alături de cei doi copii ai săi, începutul anului 2026 a venit cu o provocare neașteptată. Asistenta de la „Neatza” a vorbit recent, fără ocolișuri, despre problemele de sănătate care i-au dat viața peste cap.

„Deși simt că va fi un an bombă, începutul lui m-a prins cu o micuță problemă la spate. Mai exact, hernie de disc. Și ce pot să zic este că așa dureri nu am știut că există. De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine. Nu suntem recunoscători pentru ce avem, iar când ceea ce era ca un dar, ți se ia. Atunci abia realizezi că ar trebui să fii prezent și să te bucuri de tot. Pentru că acest tot e un dar. Mâine am program de fizio și kineto”, a spus Flavia Mihășan, notează spynews.ro.

Chiar dacă mereu a afișat aceeași energie molipsitoare și a fost văzută ca un exemplu de stil de viață echilibrat, Flavia Mihășan s-a confruntat recent cu o situație care a luat-o total prin surprindere. Problemele medicale apărute i-au schimbat complet ritmul și au obligat-o să își adapteze rutina de zi cu zi.

De ce nu a reușit Flavia Mihășan să găsească o bonă pentru copiii ei

La un moment dat, Flavia Mihășan a recunoscut că a simțit nevoia de puțin ajutor în creșterea copiilor, mai ales în perioadele aglomerate, când proiectele profesionale îi ocupau mult timp. Tocmai de aceea, asistenta TV s-a gândit să angajeze o bonă care să o sprijine și să îi ofere liniște atunci când nu poate fi non-stop lângă băieții ei. Din păcate, lucrurile nu au mers deloc așa cum și-ar fi dorit.

„Eu mă bazez foarte mult pe intuiție și pe niște lucruri practice când e vorba de proprii copii. Interviurile s-au petrecut acasă, pentru că am vrut să văd care este interacțiunea doamnei respective cu cel mare. Nu a fost ok, dar au fost și fapte concrete, cum ar fi: când intri într-o casă în care sunt copii mici, cred că primul lucru este să te speli pe mâini, ceea ce nu s-a întâmplat”, a declarat aceasta, la Antena Stars.

Tags:
Citește și...
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Monden
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Monden
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Monden
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Monden
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”
Monden
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, au început anul 2026 cu o escapadă specială: „Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi”
Monden
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, au început anul 2026 cu o escapadă specială: „Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi”
Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
Monden
Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
Monden
Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
Ce spune Mihai Trăistariu despre Capatos și Măruță, după ce au rămas fără celebrele emisiuni: „Ca om de televiziune, trebuie să te orientezi din timp”
Monden
Ce spune Mihai Trăistariu despre Capatos și Măruță, după ce au rămas fără celebrele emisiuni: „Ca om de televiziune, trebuie să te orientezi din timp”
Cum a aflat Elena Vîșcu despre relația lui CRBL cu o tânără și cum i-a dat vestea fiicei sale
Monden
Cum a aflat Elena Vîșcu despre relația lui CRBL cu o tânără și cum i-a dat vestea fiicei sale
Ultima oră
13:32 - A murit Nicoleta Drăgușin, jurnalista Kanal D. Avea doar 46 de ani: „Nu pot să cred că cea mai bună colegă ne-a părăsit”
13:26 - Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
13:24 - Poliția locală, limitată în comunele mici printr-un nou proiect de lege. Ce reguli noi propune Ministerul Dezvoltării
13:24 - Datoria externă a atins un nivel record. Ce sumă s-a acumulat până în decembrie 2025
13:05 - Angajații din poliție l-au băgat pe Cătălin Predoiu în ședință. „Nu o să mai aibă cine să vă păzească” (VIDEO)
12:59 - Clipe de panică într-un liceu din România. Tavan prăbușit peste elevi în timpul orelor. Unde a avut loc incidentul grav
12:52 - Polițist rutier reținut pentru luare de mită. A cerut 1.000 de lei de la un șofer
12:50 - Cum fentează mulți români plata impozitelor locale. Metoda, dezvăluită de ministrul Dezvoltării
12:49 - O profesoară din Spania critică sistemul român de învățământ: „Nivelul este extrem de scăzut”
12:45 - De ce merită să fim mai atenți la arta care se creează acum