Flavia Mihășan trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere medical. a povestit prin ce a trecut în ultima vreme și cât de greu a fost. Aceasta a mărturisit că s-a confruntat cu dureri extrem de puternice, cum nu credea că poate simți vreodată.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Flavia Mihășan la început de 2026

În spatele zâmbetului mereu cald de pe micul ecran, trece printr-o perioadă deloc ușoară. Deși este o femeie împlinită și o mamă devotată, care își petrece cea mai mare parte din timp alături de cei doi copii ai săi, începutul anului 2026 a venit cu o provocare neașteptată. Asistenta de la „Neatza” a vorbit recent, fără ocolișuri, despre problemele de sănătate care i-au dat viața peste cap.

„Deși simt că va fi un an bombă, începutul lui m-a prins cu o micuță problemă la spate. Mai exact, hernie de disc. Și ce pot să zic este că așa dureri nu am știut că există. De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine. Nu suntem recunoscători pentru ce avem, iar când ceea ce era ca un dar, ți se ia. Atunci abia realizezi că ar trebui să fii prezent și să te bucuri de tot. Pentru că acest tot e un dar. Mâine am program de fizio și kineto”, a spus Flavia Mihășan, notează spynews.ro.

Chiar dacă mereu a afișat aceeași energie molipsitoare și a fost văzută ca un exemplu de stil de viață echilibrat, Flavia Mihășan s-a confruntat recent cu o situație care a luat-o total prin surprindere. Problemele medicale apărute i-au schimbat complet ritmul și au obligat-o să își adapteze rutina de zi cu zi.

De ce nu a reușit Flavia Mihășan să găsească o bonă pentru copiii ei

La un moment dat, Flavia Mihășan a recunoscut că a simțit nevoia de puțin ajutor în creșterea copiilor, mai ales în perioadele aglomerate, când proiectele profesionale îi ocupau mult timp. Tocmai de aceea, s-a gândit să angajeze o bonă care să o sprijine și să îi ofere liniște atunci când nu poate fi non-stop lângă băieții ei. Din păcate, lucrurile nu au mers deloc așa cum și-ar fi dorit.

„Eu mă bazez foarte mult pe intuiție și pe niște lucruri practice când e vorba de proprii copii. Interviurile s-au petrecut acasă, pentru că am vrut să văd care este interacțiunea doamnei respective cu cel mare. Nu a fost ok, dar au fost și fapte concrete, cum ar fi: când intri într-o casă în care sunt copii mici, cred că primul lucru este să te speli pe mâini, ceea ce nu s-a întâmplat”, a declarat aceasta, la Antena Stars.