Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan

Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan

Ana Maria
14 ian. 2026, 14:07
Sursa foto: Captura foto Youtube / Acasa La Maruta
Cuprins
  1. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat fostul prezentator TV
  2. Cum se descurcă Mircea Solcanu cu banii
  3. Cu ce greutăți se mai confruntă Mircea Solcanu
  4. Cum a fost afectat Mircea Solcanu de moartea mamei sale

Mircea Solcanu duce astăzi o viață complet diferită, departe de platourile de televiziune. Stabilit de mai mulți ani în Constanța, fostul prezentator TV a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, însă, ultimii ani au venit la pachet cu încercări grele.

Problemele de sănătate, pierderea mamei și dificultățile financiare i-au marcat profund parcursul vieții.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat fostul prezentator TV

Ultimii ani au fost extrem de dificili pentru Mircea Solcanu. Acesta a fost diagnosticat cu cancer, iar starea sa de sănătate s-a complicat și mai mult după apariția unei tumori la urechea dreaptă. Din cauza acesteia, timpanul i-a fost afectat, iar fostul prezentator și-a pierdut complet auzul.

În prezent, Solcanu beneficiază de o pensie de handicap, însă,„ spune că suma primită lunar nu îi permite un trai lipsit de griji.

Cum se descurcă Mircea Solcanu cu banii

Mircea Solcanu recunoaște că pensia de 1.280 de lei pe care o primește lunar nu prea îi ajunge, mai ales în contextul scumpirilor și al creșterilor de taxe din ultima perioadă.

Trebuiau mărite, dar nu așa de mult. Dar acum, parcă toate deodată au venit pe capul oamenilor”, a spus Mircea Solcanu, potrivit Viva.ro.

Totuși, fostul prezentator atrage atenția că, în ciuda valului de scumpiri, România rămâne sub media Uniunii Europene în ceea ce privește taxele pe locuințe.

Da. Este mult. Dar impozitele la locuințe sunt oricum mai mici decât cele din Uniunea Europeană”, a mai spus fostul prezentator TV.

Cu ce greutăți se mai confruntă Mircea Solcanu

Mircea Solcanu are pensie de handicap de 1.280 de lei și, cu toate astea, deși e un venit extrem de mic, nu mai are nici scutire la impozite.

„Eram scutiți de impozite pe casă și pe mașină, dar cum nu am nici una, nici alta, nu are de ce să mă scutească sau să mă afecteze. Nu știu dacă s-a revenit, dar mi se pare aiurea să sufere toată lumea cu dizabilități, pentru că unii și-au luat certificate de persoane cu dizabilități aiurea. Ar trebui trași la răspundere doctorii care au dat acele certificate, nu să pedepsim toți  handicapații. Acum, e efectiv o pedeapsă pentru cei care chiar au dizabilități. E un act justificat pentru cei care le au aiurea sau pentru diverse boli închipuite. Dar nu știu cine a spus că se va duce vreun medic din comisie la pușcărie. Nimeni! Comisiile acelea sunt vinovate, nu handicapații. 

De exemplu, la mine aici, comisia este foarte dură când merg. Pentru că merg la control o dată pe an în fața comisiei. Eu nu am permanent. Merg la doi ani să vadă dacă mi-a trecut și odată i-am și spus: „Doamnă, nu are cum să-mi treacă, nu are cum să-mi crească timpanul la loc. Și, doamna mi-a răspuns: ‘Dumnezeu face minuni.’ Eu știu sigur, și eu sunt o dovadă vie că Dumnezeu face minuni. Adică, eu cred că Dumnezeu face minuni. Dar nu poate să vină un angajat al statului să-mi spună că Dumnezeu face minuni și că ei controlează an de an, să vadă dacă a făcut Dumnezeu minuni. Așteptăm să facă Dumnezeu minuni sau doctorii? Dumnezeu lucrează prin oameni, prin doctori. Așa este. Dar totuși…”, a mai mărturisit el.

Cum a fost afectat Mircea Solcanu de moartea mamei sale

Una dintre cele mai mari lovituri emoționale din viața lui Mircea Solcanu a fost pierderea mamei, în urmă cu aproape patru ani. Deși spune că nu o visează, fostul prezentator simte uneori prezența celei care i-a dat viață, mai ales în momentele de liniște.

Se fac patru ani anul acesta de când a murit mama. Eu nu o visez pe mama. Simt așa că mă mai vizitează din când în când, dar nu tot timpul. Adică ea nu este o prezență constantă, dar simt așa că mă vizitează, dar nu neapărat în momentele grele. În momentele grele ești singur. Ești scos la lecție și profesorul tace și ceilalți colegi nu suflă. Acelea sunt momentele grele, când ești la examen, cum ar veni. În rest, când îmi amintesc de unele lucruri plăcute… Dar perioada doliului a fost grea. Pentru oricare om este greu. Până la urmă este cea mai mare traumă pe care o suferă omul în viața lui”, a mai spus el.

Departe de succesul și expunerea de altădată, Mircea Solcanu trăiește astăzi discret, încercând să facă față problemelor de sănătate și provocărilor financiare.

