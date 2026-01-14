B1 Inregistrari!
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”

14 ian. 2026, 08:22
Cuprins
  1. Care este secretul artistei pentru a se păstra atât de bine la 70 de ani
  2. Ce tip de mișcare face artista, zi de zi, ca să fie în formă

Maria Dragomiroiu rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate și iubite voci ale muzicii populare românești. Cu o carieră impresionantă și o prezență scenică impecabilă, artista continuă să fie admirată de publicul larg. În afară de talentul său incontestabil, mulți o laudă și pentru felul în care arată.

Ajunsă la 70 de ani, cântăreața este într-o formă de invidiat și pare că timpul a fost extrem de blând cu ea. Aceasta nu se lasă afectată de micile schimbări ale corpului și nu consideră kilogramele în plus o problemă. Ba chiar, atitudinea ei pozitivă pare să fie una dintre cheile care o ajută să se mențină mereu bine.

Care este secretul artistei pentru a se păstra atât de bine la 70 de ani

Puțini artiști reușesc să își păstreze energia și o imagine impecabilă odată cu trecerea anilor. Maria Dragomiroiu pare însă că a găsit rețeta perfectă. Interpreta spune că, înainte de orice dietă sau regulă alimentară, cel mai important este să te simți bine în pielea ta. Starea interioară se vede imediat și la exterior, iar pentru ea, cea mai mare sursă de bucurie vine din familie.

În ceea ce privește alimentația, artista recunoaște că nu este adepta restricțiilor dure și nici nu își refuză poftele. Din contră, este gurmandă și iubește mâncarea, motiv pentru care mănâncă din toate, însă cu măsură.

„Nu aștept să se adune zeci de kilograme, ca să nu pot să mai fac nimic. Când ai văzut că a trecut un kilogram, două, maxim trei, gata. Nu se mai poate, trebuie să faci ceva.

Eu nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă. Mănânc din toate, dar puțin. Dacă astăzi am mâncat, mâine nu mai mănânc, nu nimic, dar trebuie să fac ceva. Ori mănânc brânzeturi sau numai fructe, ori numai carne, ceva care să mă ajute să dau înapoi. Acum am vreo trei kilograme în plus, dar scap eu și de astea, nu mă las”, a declarat cântăreața, notează cancan.ro.

Ce tip de mișcare face artista, zi de zi, ca să fie în formă

Pe lângă alimentație și o stare de spirit bună, Maria Dragomiroiu spune că mișcarea este un alt element important care o ajută să se mențină în formă. Artista nu este adepta sălilor de sport, însă face zilnic multă activitate fizică fără să își dea seama.

Se ocupă de numeroase treburi prin curte, aleargă dintr-o parte în alta și muncește constant, iar acest ritm o ajută să nu acumuleze kilograme în plus.

„Mișcare? Din cauza stresului, în ultima vreme, și tinerii uită. Uitarea este pe primul plan. Te gândești la ceva și ai uitat, urc și cobor, și uite așa fac mișcare.

Muncesc, strâng frunzele, avem pomi prin curte, strâng frunzele în fiecare seară, ud noaptea, pe la 12. Eu nu stau o secundă. Ora mea de culcare, întotdeauna, nu înainte de 2 noaptea. Mă trezesc când am treabă, în jur de 8. Dacă am treabă, nici nu mai dorm de emoții”, a mai precizat artista.

