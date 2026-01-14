Gabriela și Dani Oțil au luat o decize radicală. În 2026, Dani Oțil (45 de ani), cunoscutul prezentator al emisiunii „Neatza”, împreună cu soția sa, Gabriela (33 de ani), au decis să facă o schimbare semnificativă în viața lor de familie. După o perioadă de reflecție și discuții profunde, cei doi au ales să își schimbe domiciliul pentru a oferi un mediu mai potrivit creșterii fiului lor, Tiago.

De ce au hotărât Gabriela și Dani Oțil să renunțe la vila din Corbeanca

Pentru mai mulți ani, Dani și Gabriela s-au bucurat de farmecul vieții în , un cartier liniștit din apropierea Capitalei. Cu toate acestea, traficul din ce în ce mai aglomerat a devenit o problemă constantă. Orele pierdute în trafic au început să afecteze timpul pe care îl pot dedica familiei, iar asta a determinat cuplul să regândească locația unde să își crească copilul.

Ce a spus Gabriela Oțil despre mutarea lor

Într-un Insta Story publicat în timp ce se afla în Maldive, Gabriela a dezvăluit urmăritorilor că nu este vorba despre o nouă sarcină, cum au presupus mulți, ci despre un alt tip de schimbare. Și anume, se mută din vila unde au locuit până acum.

Mutarea în București vine cu avantajul unor facilități educaționale și de petrecere a timpului liber mult mai variate. Dani Oțil și Gabriela vor să îi ofere fiului lor acces rapid la școală, dar și la activități extrașcolare care să-i sprijine dezvoltarea. În contextul unei vieți tot mai agitate, apropierea de aceste locuri va însemna nu doar confort, ci și mai mult timp petrecut împreună, fără stresul drumurilor lungi și aglomerate.

Cum se pregătesc pentru noul capitol din viața lor

Gabriela a fost surprinsă în timp ce făcea cumpărături pentru viitoarea casă, semn clar că planurile prind contur. Mutarea presupune o serie de etape, de la amenajarea noului spațiu, la adaptarea la noul stil de viață, iar cuplul pare decis să facă totul cu grijă și răbdare.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu.”, a mărturisit soția lui Dani Oțil, potrivit .