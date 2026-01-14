B1 Inregistrari!
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână"

Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”

B1.ro
14 ian. 2026, 10:58
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Sursa Foto: Facebook/ Mihai Albu
Cuprins
  1. Mihai Albu, adevărul despre prietenia cu Irinel Columbeanu
  2. De ce nu l-a vizitat Mihai Albu la azil pe Irinel Columbeanu
  3. Care a fost ultima conversație dintre cei doi vechi prieteni

Mihai Albu rupe tăcerea după o lungă perioadă în care a preferat să nu comenteze despre relația cu Irinel Columbeanu. Designerul a dezvăluit ultima conversație pe care a purtat-o cu fostul milionar de la Izvorani, la puțin timp după ce acesta a avut la azil.

Mihai Albu, adevărul despre prietenia cu Irinel Columbeanu

Invitat recent într-o emisiune, Mihai Albu a vorbit despre relația de prietenie pe care a avut-o cu Irinel Columbeanu, subliniind că profunzimea legăturii lor a fost peste ce s-a văzut în presa mondenă. Perioada în care cei doi au petrecut cel mai mult timp împreună a fost înainte și în timpul căsniciei dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor.

„Am avut o perioadă în care am fost extrem de apropiați, înainte de a se căsători cu Monica, dar și în timpul căsniciei lor. Ne făceam vizite, ieșeam împreună, am fost OK”, a declarat Mihai Albu, în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

De ce nu l-a vizitat Mihai Albu la azil pe Irinel Columbeanu

Designerul a recunoscut că nu și-a vizitat vechiul prieten de când acesta a ajuns la azil. Nu din comoditate sau lipsă de interes, ci din cauza încărcăturii emoționale pe care ar fi avut-o întâlnirea. Designerul recunoaște că i-ar fi dificil să-l vadă pe fostul milionar în acel context.

„Uite, eu nu l-am vizitat și recunosc lucrul ăsta, mi-a fost puțin peste mână să merg la azil”, a spus el.

Însă, asta nu înseamnă că l-a dat la o parte, așa cum au făcut majoritatea apropiaților săi, când și-a pierdut averea. Ba din contră, înainte de a ajuns la azil, atât Mihai Albu, cât și avocatul Cristi Sârbu, ar mai încercat să îl scoată pe Irinel din izolare, fără nicio pretenție. Asta se întâmpla pe când Irinel Columbeanu se mutase și locuia într-un apartament de pe Calea Victoriei.

„Nu conta situația lui financiară. L-am invitat din prietenie”, a subliniat designerul.

Care a fost ultima conversație dintre cei doi vechi prieteni

Ultima conversație dintre Mihai Albu și Irinel Columbeanu a avut loc la telefon, imediat după ce fostul milionar a avut la azil. Acesta din urmă își contactase vechiul prieten pentru o chestiune cum nu se poate mai pracmatică: un contract.

„De atunci, o singură dată am mai vorbit cu dânsul la telefon. Ajunsese la azil și avea un program, încerca să facă reclamă unei platforme de brokeraj. Probabil persoana care avea firma respectivă l-a contactat pentru notorietate și atunci am vorbit, să ne sfătuim”, a povestit Mihai Albu.

Discuția a fost legată de oportunitatea colaborării și de șansele ca proiectul respectiv să funcționeze. „Ideea era dacă merge treaba cu brokerajul, aceasta a fost discuția. Atât pot să vă spun, restul rămâne între noi…”, a mai spus designerul.

