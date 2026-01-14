Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Îndrăgita artistă a ajuns de urgență la Spitalul din Suceava în noaptea de 10 spre 11 ianuarie. Aceasta ar fi suferit un infarct.

În prezent, aceasta se află în continuare sub supravegherea medicilor, iar . După episodul neplăcut prin care a trecut, cântăreața a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre ce s-a întâmplat.

Cum se simte Sofia Vicoveanca după infarct

Sofia Vicoveanca a vorbit deschis despre starea sa de sănătate. Artista a mărturisit că se află în continuare internată la Spitalul din Suceava, unde urmează cu strictețe recomandările medicilor. Aceasta pare să se simtă ceva mai bine. Totuși, recunoaște că încă are nevoie de odihnă și tratament, așteptând să își revină complet.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a declarat Sofia Vicoveanca, la Spynews TV, notează click.ro.

Ce mesaj a transmis artista după acest moment dificil

a recunoscut că episodul prin care trece a afectat-o profund și că întreaga situație a întristat-o. Cu toate acestea, artista speră din suflet să își revină cât mai repede.

Chiar dacă în spital se simte adesea singură, artista mărturisește că fiul ei îi este aproape. Acesta o vizitează frecvent pentru a se asigura că este bine și pentru a-i oferi sprijin moral.

„Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a mai declarat cântăreața.