B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”

Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”

B1.ro
14 ian. 2026, 13:26
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Sursa Foto: Instagram/ @americaexpressromania
Cuprins
  1. De ce boală autoimună suferă Emil Rengle
  2. Emil Rengle: „Sunt un om care a ales vindecarea”

Emil Rengle și-a schimbat viața la 180 de grade după ce a aflat că suferă de o boală autoimună. Dansatorul nu a permis diagnosticului să îl doboare, ba din contră, l-a tratat ca un imbold pentru a face o schimbare în viața sa.

De ce boală autoimună suferă Emil Rengle

În urmă cu 9 ani, Emil Rengle a fost diagnosticat cu colită ulcerativă, o boală intestinală autoimună. Celebrul dansator povestește cum primele simptome au apărut cât nu era în țară, iar pentru că nu își putea explica ce se întâmplă cu corpul său, a apelat rapid la ajutorul medicilor specialiști.

„Primele simptome au apărut în 2017. Nu știam ce se petrece cu mine. Eram plecat din țară, mă aflam în Statele Unite ale Americii. Am început să mă duc la doctor ca să pun întrebări”, a povestit artistul în cadrul emisiunii MediCOOL, de la Antena 1.

Pentru a ține afecțiunea sub control, Emil Rengle a trebuit să acorde mai multă atenției stilului său de viață, ceea ce l-a transformat într-un simbol al disciplinei.

Emil Rengle: „Sunt un om care a ales vindecarea”

De curând, artistul a publicat pe rețelele sociale un filmuleț în care a vorbit despre vindecare și ce l-a ajutat în acest proces. Emil Rengle subliniază cât de important a fost să își asculte corpul și dezvăluie că a început să privească natura ca pe un aliat.

În imagini, celebrul dansator este surprins în timp ce face mișcare, mănâncă sănătos, meditează și călătorește.

„Nu am lăsat un diagnostic să-mi definească viața, condiția incurabilă, o viață întreagă de medicament…

Mi-am luat sănătatea înapoi, în propriile mâini. Am învățat să ascult inteligența corpului meu. Am ales natura ca aliat, nu ca alternativă. Nu m-am mai lăsat definit de programări vechi. Sunt un om care a ales vindecarea. Sunt în proces. Și e suficient. Nu sunt un diagnostic. Sunt un om care și-a ales vindecarea. Sunt alegerea mea de a merge mai departe. Vindecarea înseamnă să nu te mai lupți cu tine. Să te întorci acasă, în tine”, a scris artistul.

Tags:
Citește și...
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Monden
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Monden
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Monden
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Monden
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”
Monden
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, au început anul 2026 cu o escapadă specială: „Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi”
Monden
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, au început anul 2026 cu o escapadă specială: „Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi”
Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
Monden
Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
Monden
Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
Ce spune Mihai Trăistariu despre Capatos și Măruță, după ce au rămas fără celebrele emisiuni: „Ca om de televiziune, trebuie să te orientezi din timp”
Monden
Ce spune Mihai Trăistariu despre Capatos și Măruță, după ce au rămas fără celebrele emisiuni: „Ca om de televiziune, trebuie să te orientezi din timp”
Cum a aflat Elena Vîșcu despre relația lui CRBL cu o tânără și cum i-a dat vestea fiicei sale
Monden
Cum a aflat Elena Vîșcu despre relația lui CRBL cu o tânără și cum i-a dat vestea fiicei sale
Ultima oră
13:24 - Poliția locală, limitată în comunele mici printr-un nou proiect de lege. Ce reguli noi propune Ministerul Dezvoltării
13:24 - Datoria externă a atins un nivel record. Ce sumă s-a acumulat până în decembrie 2025
13:05 - Angajații din poliție l-au băgat pe Cătălin Predoiu în ședință. „Nu o să mai aibă cine să vă păzească” (VIDEO)
12:59 - Clipe de panică într-un liceu din România. Tavan prăbușit peste elevi în timpul orelor. Unde a avut loc incidentul grav
12:55 - Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
12:52 - Polițist rutier reținut pentru luare de mită. A cerut 1.000 de lei de la un șofer
12:50 - Cum fentează mulți români plata impozitelor locale. Metoda, dezvăluită de ministrul Dezvoltării
12:49 - O profesoară din Spania critică sistemul român de învățământ: „Nivelul este extrem de scăzut”
12:45 - De ce merită să fim mai atenți la arta care se creează acum
12:37 - Pungile pentru fructe și legume, tot mai aproape de dispariție în Europa. Cum vor fi înlocuite ambalajele din plastic