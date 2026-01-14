Scumpirile nu îi afectează doar pe cetățenii de rând, ci și pe vedete. Mai multe persoane publice și-au exprimat dezaprobarea legată de creșterea alarmantă a prețurilor din ultima perioadă. Alina Pușcaș a făcut o postare chiar dintre rafturile unui magazin, exprimându-și indignarea despre majorările exagerate.

La ce produs a observat Alina Pușcaș majorările exagerate de preț

Alina Pușcaș este una dintre cele mai iubite prezentatoare din România. Asta a ajutat-o să-și construiască în mediul online o comunitate de oameni care o apreciază și urmăresc cu drag postările ei. Într-una dintre cele mai recente, vedeta a tras un semnal de alarmă cu privire la scumpirile din ultimul timp, fenomen observat după o tură de cumpărături.

Prezentatoarea TV a început anul cu o vacanță într-o destinație de vis, dar revenirea în țară a însemnat și revenirea la problemele cu care se confruntă, în prezent, românii. Scumpirile apasă greu pe bugetul oamenilor, iar Alina Pușcaș a observat un exemplu evident de creștere a prețurilor atunci când a vrut să cumpere… miez de nucă. O caserolă a ajuns să coste nici mai mult de 80 de lei.

Vedeta nu a putut face față indignării și a răbufnit pe rețelele de socializare.

„Am ajuns la magazin. Măi, 80 de lei miezul de nucă? În halul ăsta de scump a ajuns miezul de ?“, a fost reacția

Incertitudine la început de an din cauza scumpirilor

Anul 2026 a început pentru români în exact aceeași manieră în care s-a terminat și 2025: cu scumpiri. Oamenii au de plătit impozite locale mai mari pentru proprietăți și vehicule, majorări la care se adaugă și cele de la combustibili, tutun și băuturi alcoolice.

Plata taxelor nu a adus doar cu stat la coadă, ci și cu intertitudine și teamă. După o perioadă tensionată pentru buget, cea a sărbătorilor de iarnă, mai mulți români au fost nevoiți să se împrumute pentru a-și putea plăti banii datorați statului.