B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”

Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”

B1.ro
14 ian. 2026, 14:41
Alina Pușcaș, siderată de cât a ajuns să coste un aliment banal: „În halul ăsta de scump?!”
Alina Pușcaș. Sursa foto: Captură video - Radu Tibulca / YouTube
Cuprins
  1. La ce produs a observat Alina Pușcaș majorările exagerate de preț
  2. Incertitudine la început de an din cauza scumpirilor

Scumpirile nu îi afectează doar pe cetățenii de rând, ci și pe vedete. Mai multe persoane publice și-au exprimat dezaprobarea legată de creșterea alarmantă a prețurilor din ultima perioadă. Alina Pușcaș a făcut o postare chiar dintre rafturile unui magazin, exprimându-și indignarea despre majorările exagerate. 

La ce produs a observat Alina Pușcaș majorările exagerate de preț

Alina Pușcaș este una dintre cele mai iubite prezentatoare din România. Asta a ajutat-o să-și construiască în mediul online o comunitate de oameni care o apreciază și urmăresc cu drag postările ei. Într-una dintre cele mai recente, vedeta a tras un semnal de alarmă cu privire la scumpirile din ultimul timp, fenomen observat după o tură de cumpărături.

Prezentatoarea TV a început anul cu o vacanță într-o destinație de vis, dar revenirea în țară a însemnat și revenirea la problemele cu care se confruntă, în prezent, românii. Scumpirile apasă greu pe bugetul oamenilor, iar Alina Pușcaș a observat un exemplu evident de creștere a prețurilor atunci când a vrut să cumpere… miez de nucă. O caserolă a ajuns să coste nici mai mult de 80 de lei.

Vedeta nu a putut face față indignării și a răbufnit pe rețelele de socializare.

„Am ajuns la magazin. Măi, 80 de lei miezul de nucă? În halul ăsta de scump a ajuns miezul de nucă?“, a fost reacția Alinei Pușcaș.

Incertitudine la început de an din cauza scumpirilor

Anul 2026 a început pentru români în exact aceeași manieră în care s-a terminat și 2025: cu scumpiri. Oamenii au de plătit impozite locale mai mari pentru proprietăți și vehicule, majorări la care se adaugă și cele de la combustibili, tutun și băuturi alcoolice.

Plata taxelor nu a adus doar cu stat la coadă, ci și cu intertitudine și teamă. După o perioadă tensionată pentru buget, cea a sărbătorilor de iarnă, mai mulți români au fost nevoiți să se împrumute pentru a-și putea plăti banii datorați statului.

Tags:
Citește și...
Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan
Monden
Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Monden
Ce a schimbat Emil Rengle la stilul său de viață de când a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „Sunt un om care a ales vindecarea”
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Monden
Flavia Mihășan, probleme de sănătate la început de 2026. Ce a pățit asistenta de la „Neatza”: „Așa dureri nu am știut că există”
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Monden
Ce decizie au luat Gabriela și Dani Oțil: „Urmează o schimbare pentru noi”
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Monden
Mihai Albu rupe tăcerea! De ce nu și-a vizitat vechiul prieten, pe Irinel Columbeanu, la azil: „Mi-a fost puțin peste mână”
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Monden
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca! Primele declarații după infarct: „Sunt la mâna medicilor. Cine știe ce se întâmplă”
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”
Monden
Maria Dragomiroiu, secretul siluetei la 70 de ani. Cum se menține cântăreața în formă: „Nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă”
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, au început anul 2026 cu o escapadă specială: „Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi”
Monden
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, au început anul 2026 cu o escapadă specială: „Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi”
Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
Monden
Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
Monden
Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
Ultima oră
15:08 - Sfânta Nina, sărbătoare importantă pe 14 ianuarie. Cine a fost și de ce este cinstită în calendarul ortodox
14:56 - Primăriile nu mai scapă. Sunt obligate să dea oameni afară. Anunțul ministrului Dezvoltării
14:54 - Dani Mocanu vrea să scape de condamnarea pentru tentativă de omor. Ce cale extraordinară a urmat
14:52 - Dacia lansează o nouă mașină electrică în 2026. Cum va arăta și cât va costa
14:51 - Șofer condamnat după ce a vândut ilegal 12,5 tone de ciocolată. Cum a fost deturnat transportul din Spania
14:35 - David Popovici i-a lăsat pe toți în spate! A fost desemnat cel mai bun înotător masculin la Premiile Acvatic 2025
14:31 - Procuror ieșean condamnat pentru viol. Victima era o adolescentă de 15 ani
14:15 - Un monument istoric revine la viață în București. Care este planul proiectului de restaurare pentru clădirea-simbol din zona Gării de Nord (FOTO, VIDEO)
14:14 - Noua metodă de a trișa în săriturile cu schiurile. De ce își măresc sportivii penisurile
14:07 - Mircea Solcanu, confesiuni dureroase. Trăiește dintr-o pensie de 1.280 de lei. Ce spune despre măsurile luate de Ilie Bolojan