Actorii din „Inimă de Țigan”, din nou la masă. Ce au spus vedetele celebrei telenovele

a fost și este una dintre cele mai iubite telenovele românești. Deși au trecut aproape 20 de ani de la difuzarea acestui fenomen național, fanii nu l-au uitat nici pe el și nici pe actorii de pe micile ecrane.

Mai mulți dintre actorii din s-au întâlnit pentru a depăna amintiri și se pare că acest lucru i-a bucurat cu adevărat. Vedetele au oferit câteva detalii despre experiența pe care au trăit-o, ba mai mult, unul dintre protagoniștii serialului a dat de înțeles că și-ar dori un nou proiect împreună.

Denis Ștefan, mesaj după marea reîntâlnire

Denis Ștefan, cel care a intrepretat rolul lui Medalion Fieraru, a fost prezent la masă și a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Aseară a fost un moment în care s-au aliniat stelele și ne-am regăsit după mulți ani, noi, gașca din “Inimă de țigan”. Amintiri frumoase și poate chiar proiecte noi, cine știe!”, a postat Denis pe contul său de

Cum a trăit Doinița Oancea experiența revederii

Doinița Oancea, actrița care a jucat rolul Minodorei Potcovaru, a vorbit cu încântare despre experiența de seara trecută și despre faptul că au reușit cu greu să se organizeze.

„Ne-am întâlnit câțiva dintre cei care am jucat în “Inimă de țigan”, ar fi trebuit poate să fim și mai mulți de atât dar a fost o întâlnire destul de rapid organizată. Ne-am revăzut, ne-am bucurat, am socializat, am mâncat împreună. Cred că sunt ani de zile de când nu ne-am mai văzut în formula asta. Așa, separat, cu siguranță ne-am mai văzut, dar cu toții la o masă nu am mai stat de foarte mulți ani. După întâlnirea asta frumoasă eu simt nevoia să o refacem și poate să ne strângem și mai mulți de atât și să depănăm amintiri. A fost drăguț! Cel mai mult ne-am bucurat de faptul că ne-am găsit în această formulă căci așa nu ne-am mai întâlnit de foarte mult timp, poate chiar de când s-a terminat Regina. De-a lungul anilor, independent unii cu alții, așa, ne-am mai văzut. Mi-a plăcut foarte tare și abia aștept să ne mai regăsim după această vară și într-o variantă mult mai extinsă. Toată lumea cred că e acum cu planuri de vacanță. Eu, de exemplu, plec la mare câteva zile, o săptămână în Grecia eu sunt fan mare și soare, apoi sper să merg din nou la mare și ulterior mă voi pregăti pentru această toamnă, cu filmări, cursuri la școală, mai sunt și pe la salon…”, a declarat actrița Doinița Oancea, conform

Printre cei prezenți la întâlnire s-au regăsit actorii Carmen Tănase, Nicoleta Luciu, Diana Dumitrescu, Lucian Viziru, Majda Aboulumosha.