Actorul Alex Bogdan, despre dependența jocurilor de noroc: „Într-o seară am ajuns de la cazino, fără nimic, am spart geamul, am luat monezi de 50 de bani şi am adunat 2 lei”

Alex Bogdan este cunoscut publicului larg din emisiunile „Mondenii” și „Cronica cârcotașilor”.

Recent, actorul a fost invitat într-un podacst, acolo unde a vorbit, cu o sinceritate uluitoare, despre dependența jocurilor de noroc și banii pe care i-a pierdut din cauza acesteia.

Alex Bogdan, despre dependența jocurilor de noroc

Alex Bogdan a fost extrem de sincer în declarațiile făcute în podcast-ul lui Radu Țibulcă, povestind că juca la jocuri de noroc până la ultimul bani, rămânând, de multe ori, în situația de a nu mai avea cu ce să cumpere mâncare.

Mai mult, acesta a declarat că, într-o zi, acesta și-a cumpărat două ouă pe care voia să le prăjească din monezi furate.

Declarația actorului Alex Bogdan

„Făceam Mondenii, Cronica Cârcotaşilor, emisiunea Fii pe fază. Când îmi intrau banii, că acumulam vreo 5000 de euro, pe data de 4 a lunii, următorul lucru era să cu toţi banii şi îi pierdeam pe toţi […]

Faci rost de 2.000 de lei, în 2-3 zile, cu 2.000 de lei scopul tău este numai să-ţi recapeţi banii. Cred că la un moment dat am făcut cu 2.000 de lei câteva sute de milioane. Cred că mi-am făcut banii înapoi. Din momentul în care mi-am făcut banii înapoi, ce se întâmplă în capul tău? Cine a salvat jocul? Cazinoul. El te-a pus înapoi pe picioare. Păi dacă te-a pus înapoi pe picioare, el te şi ridică. Şi-ncepi să bagi. Şi iar te duce-n jos […] Cum îmi revin? Să mai fac rost de nişte bani. Şi intri într-un cerc vicios care te distruge. Şi este o boală de care îţi este ruşine să vorbeşti […]

Eşti într-un punct în care cazi şi te prinde pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul […]

Alex Bogdan despre datoriile cauzate de jocurile de noroc

Într-o seară am ajuns de la cazino, fără nimic, , am luat monezi de 50 de bani şi am adunat 2 lei şi m-am dus şi mi-am luat două ouă pe care le-am făcut la tigaie să le mănânc”, a declarat Alex Bogdan într-un podcast, potrivit .