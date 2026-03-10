B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum se descurcă Adela Popescu cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filmează în Thailanda

Cum se descurcă Adela Popescu cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filmează în Thailanda

Flavia Codreanu
10 mart. 2026, 16:35
Cum se descurcă Adela Popescu cu cei trei copii, în timp ce Radu Vâlcan filmează în Thailanda
Radu Vâlcan și Adela Popescu. Sursa foto: Adela Popescu / Instagram
Cuprins
  1. Care este programul zilnic de care Adela Popescu se ocupă singură
  2. Ce i-a transmis Radu Vâlcan soției sale din Thailanda
  3. Cum reușește vedeta să gestioneze dorul și responsabilitățile de mamă

Adela Popescu se ocupă singură de cei trei copii ai familiei, în perioada în care Radu Vâlcan, se află în Thailanda pentru filmările noului sezon „Insula Iubirii”.

Care este programul zilnic de care Adela Popescu se ocupă singură

Vedeta le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare cum arată o zi obișnuită din viața ei și ce activități are pe durata unei zile

Actrița a explicat că ziua ei începe extrem de dimineața. În această perioadă, ea trebuie să gestioneze plecarea fiului cel mare, Alexandru, în tabără, dar și programul școlar al celorlalți doi băieți, totul combinat cu proiectele sale profesionale din televiziune și radio.

„Astăzi, Alexandru pleacă în tabără. Beau cafeaua în liniște, apoi îl duc la autocar, merg cu @elenagheorgheofficial la radio, mă întorc să îi duc pe ceilalți doi la școală și grădiniță, fug la machiaj și la o filmare. Apoi intenționez să zac pe canapea așa cum îmi place mie. Și toate astea în timp ce @raduvalcan îmi spune cât de greu îi este în Thailanda“, a scris Adela Popescu pe pagina sa de Instagram.

Ce i-a transmis Radu Vâlcan soției sale din Thailanda

În timp ce prezentatoarea jonglează cu sarcinile casnice și profesionale din România, Radu Vâlcan a ajuns deja pe insulele exotice pentru a da startul noului sezon al emisiunii. Acesta a ținut să își informeze fanii despre începutul filmărilor și despre atmosfera de pe platou,

„Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informatie, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, a transmis Radu imediat ce a ajuns în Thailanda.

Cum reușește vedeta să gestioneze dorul și responsabilitățile de mamă

Deși Radu i-a mărturisit că îi este greu departe de casă, Adela a tratat situația cu mult umor, „dându-i peste nas” soțului său și ironizând contrastul dintre soarele din Thailanda și agitația de acasă. Primele imagini din locația de filmare surprind deja un vibe exotic, cu plaje și soare, elemente care promit un sezon memorabil pentru telespectatori, dar care o lasă pe Adela să se descurce cu rutina solicitantă din București.

Tags:
Citește și...
Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)
Monden
Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)
Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Soțul artistei a povestit cum i-a găsit pe cei doi: „Vreau să știu, să fie sinceră”
Monden
Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Soțul artistei a povestit cum i-a găsit pe cei doi: „Vreau să știu, să fie sinceră”
Dan Negru, despre Capela Reginei Maria: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Monden
Dan Negru, despre Capela Reginei Maria: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Situație incredibilă pentru Oana Radu! Artista spune că o colegă de breaslă i-ar fi luat portofelul: „Pe camerele noastre se vede”
Monden
Situație incredibilă pentru Oana Radu! Artista spune că o colegă de breaslă i-ar fi luat portofelul: „Pe camerele noastre se vede”
Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
Monden
Irina Fodor face dezvăluiri din culisele emisiunii Chefi la cuțite: Ce tensiuni au existat pe platourile de filmare
Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
Monden
Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
Monden
Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
Monden
Dan Negru atacă fostul trust care l-a consacrat: „Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate” /„Șefi nepricepuți la concurență”
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Monden
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
Monden
Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
Ultima oră
16:49 - Factura uriașă primită de George Burcea, după ce a ajuns la spital în SUA: „Pentru o problemă minoră” (FOTO)
16:25 - Premierul Ilie Bolojan intră în război cu Avocatul Poporului. Șeful Guvernului merge la CCR. Acuzații directe pentru Renate Weber
16:22 - „Mi-au omorât copilul”. Un bebeluș a murit la două zile după ce a fost consultat de medicii din Iași. Acuzațiile mamei
16:13 - Greșeli frecvente în instalarea unui sistem fotovoltaic și cum pot fi evitate
16:09 - Putin și Netanyahu ar avea imagini compromițătoare cu Trump, susține un jurnalist canadian: „Sunt mai grave decât cele legate de Epstein”
16:03 - Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană
16:00 - Consens în Capitală. Daniel Băluță s-a împăcat cu Ciprian Ciucu. Proiectul comun pe care îl au cei doi (VIDEO)
15:59 - Protest inedit împotriva aplicațiilor de Inteligență Artificială. Mii de scriitori au publicat o „carte goală”
15:39 - Proiectul bugetului pe 2026 a fost publicat. Câți bani sunt prevăzuți pentru pensionari și investiții
15:36 - Mașină de poliție răsturnată pe o șosea din Vrancea. Un elev aflat în practică, rănit ușor. Este al doilea incident similar din ultimele zile