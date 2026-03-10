Adela Popescu se ocupă singură de cei trei copii ai familiei, în perioada în care Radu Vâlcan, se află în Thailanda pentru filmările

Care este programul zilnic de care Adela Popescu se ocupă singură

Vedeta le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare cum arată o zi obișnuită din viața ei și ce activități are pe durata unei zile

Actrița a explicat că ziua ei începe extrem de dimineața. În această perioadă, ea trebuie să gestioneze plecarea fiului cel mare, Alexandru, în tabără, dar și programul școlar al celorlalți doi băieți, totul combinat cu proiectele sale profesionale din televiziune și radio.

„Astăzi, Alexandru pleacă în tabără. Beau cafeaua în liniște, apoi îl duc la autocar, merg cu @elenagheorgheofficial la radio, mă întorc să îi duc pe ceilalți doi la școală și grădiniță, fug la machiaj și la o filmare. Apoi intenționez să zac pe canapea așa cum îmi place mie. Și toate astea în timp ce @raduvalcan îmi spune cât de greu îi este în Thailanda“, a scris Adela Popescu pe pagina sa de .

Ce i-a transmis Radu Vâlcan soției sale din Thailanda

În timp ce prezentatoarea jonglează cu sarcinile casnice și profesionale din România, Radu Vâlcan a ajuns deja pe insulele exotice pentru a da startul noului sezon al emisiunii. Acesta a ținut să își informeze fanii despre începutul filmărilor și despre atmosfera de pe platou,

„Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informatie, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, a transmis Radu imediat ce a ajuns în Thailanda.

Cum reușește vedeta să gestioneze dorul și responsabilitățile de mamă

Deși Radu i-a mărturisit că îi este greu departe de casă, Adela a tratat situația cu mult umor, „dându-i peste nas” soțului său și ironizând contrastul dintre soarele din Thailanda și agitația de acasă. Primele imagini din locația de filmare surprind deja un vibe exotic, cu plaje și soare, elemente care promit un sezon memorabil pentru telespectatori, dar care o lasă pe Adela să se descurce cu rutina solicitantă din București.