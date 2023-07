Adele și-a amenințat fanii cu moartea, după ce un spectator a aruncat cu cenușa mamei sale în Pink / „Dacă vreunul dintre voi aruncă cu ceva spre mine, îl omor” (VIDEO)

Cântăreața britanică Adele a ajuns pe prima pagină în presa din întreaga lume, după ce și-a amenințat spectatorii de la un concert cu moartea. Vedeta, exasperată de lipsa de respect a unor fani care aruncă cu obiecte spre scenă în timpul concertului, a avut un discurs ferm, potrivit Click.ro.

Adele a susținut un concert la Caesars Palace, în Las Vegas, acolo unde i-a certat pe fanii care aruncă cu diverse obiecte către artiști în timpul concertelor.

Cântăreața britanică a apărut pe scenă cu un pistol mare din plastic în care avea îndesat un tricou.

„Ați observat cum sunt oamenii, că au uitat de etichetă la spectacole? Oamenii aruncă pur și simplu mizerii pe scenă, i-ați văzut?” a spus ea.

„Te provoc! Dacă vreunul dintre voi aruncă cu ceva spre mine, îl omor”, a adăugat artista, potrivit The Guardian.

📹Adele talks about fans throwing phones & things on stage at other artists shows

„Have you noticed how people are like forgetting fucking show etiquette at the moment throwing shit on stage ? I fucking dare you…. these people have lost it ”

©️Ig: mikesnedegar

— Adelettes (@Adelettes2)