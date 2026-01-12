B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Adina Buzatu, confesiuni despre kilograme, bullying și relația cu mâncarea. De ce a refuzat participarea la Survivor România

Adina Buzatu, confesiuni despre kilograme, bullying și relația cu mâncarea. De ce a refuzat participarea la Survivor România

Selen Osmanoglu
12 ian. 2026, 12:45
Adina Buzatu, confesiuni despre kilograme, bullying și relația cu mâncarea. De ce a refuzat participarea la Survivor România
Adina Buzatu. Sursa foto: Captură video - Kanal D Romania / YouTube
Cuprins
  1. „Nu aveam o burtică, ci două, chiar trei”
  2. Lecția primită în copilărie și lupta cu propriile extreme
  3. De ce a refuzat Survivor România

Adina Buzatu a atras atenția fanilor din mediul online cu un mesaj sincer despre alimentație, imagine corporală și echilibru interior, însoțit de mai multe fotografii în costum de baie, în care își etalează silueta lucrată la sală. Postarea a stârnit numeroase reacții, iar un detaliu i-a surprins pe mulți: motivul pentru care creatoarea de modă a refuzat, de-a lungul timpului, invitațiile de a participa la Survivor România.

Creatoarea de modă a ales să vorbească deschis despre adolescență, o perioadă marcată de kilograme în plus și episoade de bullying. În imaginile publicate, Adina Buzatu apare sigură pe ea, însă mesajul care le însoțește dezvăluie o poveste personală profundă, legată de relația complicată cu mâncarea și cu propriul corp.

„Nu aveam o burtică, ci două, chiar trei”

Adina Buzatu a povestit că, în copilărie, mâncarea ocupa un loc central în viața ei, iar foamea părea constantă, chiar și atunci când mânca mult. Vedeta a rememorat poreclele primite de la colegi și vecini și impactul emoțional pe care acestea l-au avut, conform Click.

„Când eram copil, mă plângeam constant de foame, deși mâncam des și mult. Nu aveam o burtică, ci două, chiar trei. Nu eram obeză, dar nici candidată ideală pentru cursurile de balet. Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică. Spuse de copii care poate doreau să pară amuzanți sau interesanți. Nu cred că era răutate acolo. Mai degrabă nu-și dădeau seama că, în timp ce căutau validarea altora, răneau la rândul lor”, a scris Adina Buzatu.

Creatoarea de modă a vorbit și despre plăcerea intensă asociată mâncării: „Mâncarea îmi plăcea teribil. Gustul, senzația. Dacă puteți să credeți, gemeam la masă de plăcere.”

Lecția primită în copilărie și lupta cu propriile extreme

Un moment care i-a rămas întipărit în memorie este o replică primită de la mătușa sa, într-o tabără din copilărie: „Mănânci ca să trăiești, nu trăiești ca să mănânci.” Deși nu a înțeles atunci sensul profund al cuvintelor, timpul i-a oferit claritate.

Adina Buzatu a recunoscut că, ani la rând, s-a aflat într-un permanent dezechilibru, oscilând între mâncatul excesiv și înfometare, în încercarea de a se conforma unor standarde impuse de societate. „Și adevărul e că nu mâncarea era problema, ci relația mea cu mine”, a subliniat ea.

De ce a refuzat Survivor România

Mesajul sincer a atras sute de comentarii, iar unul dintre fani a întrebat-o direct dacă s-a gândit să participe la Survivor România sau Asia Express, alături de fiica ei.

Răspunsul a fost tranșant: „Nu. Am fost invitată de nenumărate ori, dar timpul nu îmi permite.”

Confesiunea Adinei Buzatu a fost apreciată de urmăritori, mulți dintre ei regăsindu-se în lupta cu imaginea corporală și presiunea perfecțiunii.

Tags:
Citește și...
Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show
Monden
Survivor 2026 cu Marian Godină printre concurenți. Cum și-a justificat polițistul participarea în show
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
Monden
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
S-a aflat cine este următorul concurent eliminat de la Survivor. Motivul pentru care preferata fanilor va pleca acasă
Monden
S-a aflat cine este următorul concurent eliminat de la Survivor. Motivul pentru care preferata fanilor va pleca acasă
Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
Monden
Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
Gala premiilor Globurile de Aur, la Hollywood. Vedetele care se luptă pentru râvnitele trofee
Monden
Gala premiilor Globurile de Aur, la Hollywood. Vedetele care se luptă pentru râvnitele trofee
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară
Monden
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară
Gina Pistol, în lacrimi! Cum a reușit Josephine să își emoționeze mama: „Mă topește”
Monden
Gina Pistol, în lacrimi! Cum a reușit Josephine să își emoționeze mama: „Mă topește”
Vremea astăzi, 11 ianuarie. Românii vor avea parte de o zi autentică de iarnă, cu frig și ninsori
Monden
Vremea astăzi, 11 ianuarie. Românii vor avea parte de o zi autentică de iarnă, cu frig și ninsori
Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină
Monden
Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină
Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”
Monden
Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”
Ultima oră
13:48 - Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii
13:30 - Top 10 cele mai bune supe și ciorbe din lume. România, reprezentată de ciorba rădăuțeană
13:27 - Primele mărturii ale lui Mario Iorgulescu, la șase ani de la accidentul mortal: „Am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata”
13:13 - Probleme cu legea la Primăria Timișoara. Viceprimar USR declarat în stare de incompatibilitate
13:09 - EXCLUSIV: Reacția ministrului Justiției la acuzațiile de plagiat. Ce explicații cere Radu Marinescu de la Emilia Șercan (VIDEO)
13:01 - Rețea de proxenetism destructurată în Buzău, cu ramificații în Marea Britanie. Cum acționa gruparea care exploata tinere recrutate din România
12:59 - Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii
12:40 - Guvernul pregătește noi taxe pentru locuințe: Cum și când vor intra în vigoare noile schimbări
12:40 - Trafic în condiții de iarnă pe mai multe șosele din țară. Județele în care șoferii întâmpină dificultăți la drum
12:33 - Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie