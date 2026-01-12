Adina Buzatu a atras atenția fanilor din mediul online cu un mesaj sincer despre alimentație, imagine corporală și echilibru interior, însoțit de mai multe fotografii în costum de baie, în care își etalează silueta lucrată la sală. Postarea a stârnit numeroase reacții, iar un detaliu i-a surprins pe mulți: motivul pentru care creatoarea de modă a refuzat, de-a lungul timpului, invitațiile de a participa la România.

Creatoarea de modă a ales să vorbească deschis despre adolescență, o perioadă marcată de kilograme în plus și episoade de bullying. În imaginile publicate, Adina Buzatu apare sigură pe ea, însă mesajul care le însoțește dezvăluie o poveste personală profundă, legată de relația complicată cu mâncarea și cu propriul corp.

„Nu aveam o burtică, ci două, chiar trei”

Adina Buzatu a povestit că, în copilărie, mâncarea ocupa un loc central în viața ei, iar foamea părea constantă, chiar și atunci când mânca mult. Vedeta a rememorat poreclele primite de la colegi și vecini și impactul emoțional pe care acestea l-au avut, conform Click.

„Când eram copil, mă plângeam constant de foame, deși mâncam des și mult. Nu aveam o burtică, ci două, chiar trei. Nu eram obeză, dar nici candidată ideală pentru cursurile de balet. Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică. Spuse de copii care poate doreau să pară amuzanți sau interesanți. Nu cred că era răutate acolo. Mai degrabă nu-și dădeau seama că, în timp ce căutau validarea altora, răneau la rândul lor”, a scris Adina Buzatu.

Creatoarea de modă a vorbit și despre plăcerea intensă asociată mâncării: „Mâncarea îmi plăcea teribil. Gustul, senzația. Dacă puteți să credeți, gemeam la masă de plăcere.”

Lecția primită în copilărie și lupta cu propriile extreme

Un moment care i-a rămas întipărit în memorie este o replică primită de la mătușa sa, într-o tabără din copilărie: „Mănânci ca să trăiești, nu trăiești ca să mănânci.” Deși nu a înțeles atunci sensul profund al cuvintelor, timpul i-a oferit claritate.

Adina Buzatu a recunoscut că, ani la rând, s-a aflat într-un permanent dezechilibru, oscilând între mâncatul excesiv și înfometare, în încercarea de a se conforma unor standarde impuse de societate. „Și adevărul e că nu mâncarea era problema, ci relația mea cu mine”, a subliniat ea.

De ce a refuzat Survivor România

Mesajul sincer a atras sute de comentarii, iar unul dintre fani a întrebat-o direct dacă s-a gândit să participe la Survivor România sau Asia Express, alături de fiica ei.

Răspunsul a fost tranșant: „Nu. Am fost invitată de nenumărate ori, dar timpul nu îmi permite.”

Confesiunea Adinei Buzatu a fost apreciată de urmăritori, mulți dintre ei regăsindu-se în lupta cu imaginea corporală și presiunea perfecțiunii.