Acasa » Monden » Marina Almășan și Sorin Mărcuș, escapadă romantică la munte. Locul special în care s-a cazat cuplul

Marina Almășan și Sorin Mărcuș, escapadă romantică la munte. Locul special în care s-a cazat cuplul

12 ian. 2026, 18:37
Sursă Foto: Facebook - Marina Almasan
  1. Ce a povestit Marina Almășan despre escapada romantică cu Sorin Mărcuș
  2. Ce au făcut Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte

Marina Almășan și Sorin Mărcuș au pus pe pauză ritmul zilnic de trai și au plecat într-o escapadă romantică. Și unde altundeva era mai potrivit să plece în această perioadă decât la munte? Cei doi au avut parte de mai multe momente cu însemnătate și s-au bucurat de liniștea unui locuințe cochete din Brașov, construită chiar de Sorin Mărcuș.

Ce a povestit Marina Almășan despre escapada romantică cu Sorin Mărcuș

Marina Almășan a simțit nevoia să împărtășească bucuria vacanței la munte și alături de cei care o urmăresc în mediul online. Ea a dezvăluit unde au fost cazați cei doi, dar și că escapa lor a fost asemenea celor de care au parte românii, în propria lor țară. Nimic extravangant, doar bucuria de a fi alături de persoana iubită.

„Am avut o simplă vacanță la munte, asemenea vacanțelor celor mai mulți dintre voi, petrecută în țărișoara noastră, într-o locuință cochetă pe care Sorin a construit-o cu trudă, într-un trecut sincer nici nu știu cât de îndepărtat”, și-a început Marina Almășan postarea de pe Facebook.

Ce au făcut Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte

În continuarea postării, Marina Almășan a vorbit despre cum și-au petrecut cei doi timpul la munte. Vedeta de televiziune a subliniat astfel că este mai important cu cine ești, decât unde și ce faci.

Ne-am gătit unul altuia, am ascultat muzică, am lucrat la proiectul de turism despre care în curând vă vom vorbi, apoi eu — la «Hai-Hui»-ul meu, el — la proiectele personale. Am ieșit la plimbare, ne-am bulgărit, am alunecat pe patinoar — amândoi — și pe schiuri — numai el. Am băut vin fiert, am dârdâit la -11 grade Celsius, am făcut piața și am lăcrimat la telenovelele de pe Netflix. Vi se pare cumva că voi nu faceți la fel, în vacanțe?… Vedeți? Știam eu!”, a mai scris Marina Almășan.

