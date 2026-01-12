Marina Almășan și Sorin Mărcuș au pus pe pauză ritmul zilnic de trai și au plecat într-o escapadă romantică. Și unde altundeva era mai potrivit să plece în această perioadă decât la munte? Cei doi au avut parte de mai multe momente cu însemnătate și s-au bucurat de liniștea unui locuințe cochete din Brașov, construită chiar de Sorin Mărcuș.

Ce a povestit Marina Almășan despre escapada romantică cu Sorin Mărcuș

Marina Almășan a simțit nevoia să împărtășească bucuria vacanței la munte și alături de cei care o urmăresc în mediul online. Ea a dezvăluit unde au fost cazați cei doi, dar și că escapa lor a fost asemenea celor de care au parte românii, în propria lor țară. Nimic extravangant, doar bucuria de a fi alături de persoana iubită.

„Am avut o simplă vacanță la munte, asemenea vacanțelor celor mai mulți dintre voi, petrecută în țărișoara noastră, într-o locuință cochetă pe care Sorin a construit-o cu trudă, într-un trecut sincer nici nu știu cât de îndepărtat”, și-a început postarea de pe Facebook.

Ce au făcut Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte

În continuarea postării, Marina Almășan a vorbit despre cum și-au petrecut cei doi timpul la munte. Vedeta de televiziune a subliniat astfel că este mai important cu cine ești, decât unde și ce faci.

Ne-am gătit unul altuia, am ascultat muzică, am lucrat la proiectul de turism despre care în curând vă vom vorbi, apoi eu — la «Hai-Hui»-ul meu, el — la proiectele personale. Am ieșit la plimbare, ne-am bulgărit, am alunecat pe patinoar — amândoi — și pe schiuri — numai el. Am băut vin fiert, am dârdâit la -11 grade Celsius, am făcut piața și am lăcrimat la telenovelele de pe . Vi se pare cumva că voi nu faceți la fel, în vacanțe?… Vedeți? Știam eu!”, a mai scris Marina Almășan.